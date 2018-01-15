昇達科訂單Q1大回籠 今年斥3億元資本支出擴產

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 第 1 季在以色列商 Ceragon、中國通信設備廠華為需求帶動下成長，單季營收可望自第 4 季谷底走揚，該公司今年積極在兩岸大幅擴充產能，全年資本將大幅成長 6 倍，自去年 5000 萬元成長達 3 億元水準。

昇達科已通過認證的衛星產品已進入量產，加上併入之正通科技也將開始貢獻營收與獲利；在產業布局上，擅長的毫米波產品也將延伸廣度至車用雷達與衛星通訊 IC 領域，預期可在現有成長利基下，注入長期成長動能。

以今年而言，昇達科受惠新產品開始出貨，及併購縱效逐步顯現，預期將有助推動營收與獲利持續成長。

昇達科計畫發行 450 萬股現增股，募集約 3 億元資金已申報生效，預計第 1 季完成募集。昇達科此現金增資案將由富邦證主辦，暫訂每股 68 元溢價發行，預計募集 3.06 億元，主要用途在於償還銀行借款。

昇達科去年前 3 季財報營收 11.54 億元，毛利率為 39.73%，稅後純益為 1.71 億元，獲利年增 21.82%，每股純益為 3.32 元，昇達科去年第 4 季營收為 3.13 億元，創 11 季以來新低，季減 8.78%，年減 23.36%，全年營收 14.83 億元，年減 2.19%。