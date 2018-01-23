〈台幣戰29元關卡〉原物料股最受惠 五大族群有看頭

新台幣近日持續衝高挑戰 29 元整數關卡，今 (23) 日開盤不到一小時更升值達 3.18 角，持續進逼 29.1 元價位，國泰證期研究部指出，由於美元指數第 1 季維持弱勢機率高，新台幣可望持續挑戰 29 元，投資人可布局新台幣升值受惠股，觀察原物料族群，包括台塑四寶、水泥、航運、鋼鐵與造紙、以及電子原物料等五大族群。

隨著新台幣升值，引起市場議論，是要勇於搭上資金行情，還是擔憂電子出口業的匯損壓力，國泰證期指出，新台幣每年第 1 季升值機率與幅度最大，從 2006 至今觀察，當新台幣升值不超過 3% 情況來，企業匯損風險低、股市當季上漲幅度最大可達 7.3%。

盤面上將以原物料族群受惠新台幣升值最多，其中，原油上漲帶動下，中下游報價開始反彈利差回升，可觀察台塑四寶；水泥雖面臨報價回落，但預期淡季不淡；航運短期在淡季效應下獲利偏保守，不過，隨著供需改善長期偏正向；鋼鐵與造紙受中國政策影響大，暫維持中性；電子原物料可觀察第一季淡季不淡的 MLCC 相關族群。

國泰證期認為，川普稅改將使美國企業海外資金匯回，最快時點應是落在第 2 季之後，預期近期美元指數仍有機會繼續下滑至 88-90 點之間，但長期美元指數仍將逐步向上。