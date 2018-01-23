美庫存可望連10降 國際油價走揚

美國石油協會 (API)、美國能源情報署 (EIA)，將陸續發布原油相關數據，據估計，原油庫存將連續第 10 週呈現下滑，帶動週二(23 日) 國際油價走揚。

API 將於週二下午 4 點 30 分發布週報，EIA 會在週三公布官方數據；據估算，美國原油庫存，將減少 130 萬桶左右，連續第 10 週下滑。

美東時間週二上午 3 點半，西德州中級原油期貨，較前一交易日上漲 30 美分 (約 0.5%)，至每桶 63.87 美元；布蘭特原油期貨漲 27 美分 (0.4%)，至每桶 69.31 美元，逼近 1 月 15 日的 3 年高點 (每桶 70.37 美元)。

石油輸出國組織 (OPEC) 領頭羊沙烏地阿拉伯主張，原定實施至 2018 年底的減產協議，應「加碼」延長；受此消息影響，週一油價收高。

為改善供給過剩情形，OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；自 2017 年 6 月 (每桶 43 美元左右) 迄今，油價已上漲近 50%。

不過，分析師與貿易商紛紛示警，指美國頁岩油增產，將影響減產協議成效。

EIA 月報稱，美國原油產量，即將達到每天 1,000 萬桶的水準，創 1970 年以來新高。

其他能源交易方面，汽油期貨在每加侖 1.890 美元附近徘徊，加熱用燃油上漲 0.3%，至每加侖 2.062 美元。

天然氣期貨上漲 5.2 美分，漲幅 1.6%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu) 3.276 美元。