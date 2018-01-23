日央行行長稱暫未考慮退出QQE 日元短線走低

「距離物價穩定的目標仍有一定距離，我們也還沒有到所謂的退出或是討論退出（寬鬆貨幣政策）的時點。」

周二午後，日本央行行長黑田東彥在發布會上稱，目前暫未考慮退出 QQE，需要維持強有力的貨幣寬鬆措施，日元短線走低。

較早時候，日本央行宣布以 8-1 投票維持政策利率 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標繼續維持在零附近。當時日元小幅走高。

日本央行還在季度經濟與物價展望中，小幅上調 2017、2018、2019 財年的經濟增速預期，2018 財年的通膨預期區間亦有小幅上調，由 1.1%-1.6% 上調至 1.3%-1.6%。

對通膨走勢的預期，也從「趨弱」改為「持穩」。日本央行預計在 2019 財年實現 2% 的通膨目標。

不過黑田東彥提到，沒有必要僅因為通膨預期上升就調整殖利率曲線控制政策。

利率決議宣布後，10 年期日債殖利率下滑 0.6 個基點，發布會過程中進一步下滑，最低至 0.072%。

黑田東彥提到，為了儘早實現 2% 通膨目標，將堅定繼續實施寬鬆政策。

儘管通膨狀況持續轉好，但目前日本核心 CPI 的增速仍然僅有 0.9%，進一步剔除能源的核心 - 核心 CPI 增速更是僅有 0.3%，距離政策目標依舊有一定距離。

現年 73 歲的黑田東彥將在今年 4 月結束目前的任期。在被問及下一任央行行長人選時，黑田東彥笑稱，行長人選由內閣決定，自己不便發表過多評論。

『新聞來源／華爾街見聞』