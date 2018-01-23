歐股盤中─美政府關門戲碼落幕 泛歐 Stoxx 600漲0.3%

美國參議院通過臨時支出法案，讓聯邦政府機構，得以運作至 2 月 8 日，結束政府關門停擺局面，市場氣氛樂觀，週二 (23 日) 歐股開高，泛歐 Stoxx 600 指數早盤上漲 0.3%。
英國 FTSE100、德國 DAX 與法國 CAC40 等主要指數，全數走揚，其中德國 DAX 漲幅最大，達 0.8%。
美國政府結束關門窘境，週一美股大漲，再創新高。
參議院以 81 票對 18 票，通過臨時支出法案，將之送交眾議院；據悉，該案已得到眾議院同意，並獲總統川普簽署，聯邦政府可望於週二恢復運作。
個股表現方面，瑞士電腦配件公司 Logitech 去年第 3 季銷售額，成長至 8.12 億美元，增幅達 22%，帶動早盤股價大漲 5.7%。
英國廉航 EasyJet 首季營收成長 14.4%，達 11.4 億英鎊，使早盤股價上漲 5.6%。
法國超市 Carrefour 發表 2022 年轉型計畫，稱將增加數位化相關投資，並於未來 5 年內，開設 2,000 家便利商店，且會更加重視中國市場；消息一出，帶動早盤股價漲逾 6%。
英國線上零售業者 Ocado 股價下跌 5%，基本資源類股表現最差，早盤平均跌幅約 1.3%。