美對進口洗衣機和太陽能面板徵高關稅 三星、LG是苦主、惠而浦受惠

路透報導，川普政府週一決定對進口洗衣機和太陽能面板徵收高額關稅，這是川普首次根據以往很少使用、允許單邊行動的貿易法實行貿易限制。美國貿易代表萊特希澤在一份聲明中表示，在就兩宗 “201 條款” 保障案做出決定之前，美國國際貿易委員會 (ITC) 已裁定這兩項進口產品是“國內製造商受到嚴重損害的重要原因”。



洗衣機關稅超過 ITC 成員建議的最高水準，而太陽能面板關稅則低於美國生產商所希望的水平。



第一年，川普政府將對首批 120 萬台進口大型家用洗衣機徵收 20% 的關稅，對超過這個數量的機器將徵收 50% 的關稅，這兩個稅率在第三年分別下降到 16% 和 40%。



另一方面，第一年將對進口太陽能電池和組件徵收 30% 的關稅，隨後逐年下降，到第四年降至 15%。2.5 千兆瓦的進口未組裝太陽能電池免徵關稅。



美國家電巨擘惠而浦 (Whirlpool，美股代碼 WHR) 將從這項決議受惠。惠而浦先前就洗衣機業務尋求針對三星電子 (韓股代碼 005930) 和樂金電子 (LG, 韓股代碼 066570) 採取措施，保護國內業者。



此舉不利三星和 LG，三星最近開始在南卡羅來納州生產洗衣機，而 LG 正在田納西州興建一家洗衣機工廠。LG 在一份聲明中提到，該決定影響其新工廠提高產能和雇傭的前景。該工廠要到 2018 年晚些時候或 2019 年初才會投產。「我們對於這一受到誤導的決策感到非常失望，決定嚴苛程度遠超 (ITC 的) 建議，這是一個典型案例，顯示出某些企業可以如何利用貿易法來贏得競爭，取得他們在市場中無法實現的結果。」



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