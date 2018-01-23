Cartier母公司併購網路電商 進軍線上購物

著名奢侈品牌 Cartier、萬寶龍 Montblanc、手錶精品 IWC 等母公司 Richemont (CFRUY-US) 宣佈將以 33 億美元價格併購中高端網路電商 Yoox Net-a-Porter (YNAP)，使未來消費者有機會於網上購買單價 5000 美元以上的 Cartier 鑽戒或 15 萬台幣的手錶。

原本 YNAP 為華爾街看空的對象 (共三分之一股票被看空)，認為消費者願意上亞馬遜 (AMZN-US) 等網路商店購買一般消費品，如書籍、電器等，但不會願意購買奢侈品。

因 YNAP 商品一件外套就是 1500 美元起跳，大約是台灣小資族一個多月的薪水。一件帽 T 則是大約 800 美元，折合台幣大約就是 24K。

奢侈品牌如 Dior Couture 及 Louis Vuitton 母公司 LVMH (LVMUY-US) 去年也開始推出網路商城。旗下擁有 Gucci、YSL 的 Kering (KER) 及 Prada (1913-HK) 也都於中國推出了網路商店。據顧問公司 Bain & Co. 的數據顯示，去年線上奢侈品營收成長了 24%。

Richemont 希望降低對外部通路商的依賴，實體以網路來拉近於終端客戶的距離。同時，Richemont 去年也購入了全球最大免稅店商 Dufry (DUFN) 共 7.5% 股份，試圖對通路有部份影響。

Richemont 已擁有 YNAP 的 25% 投票權股份及過半的非投票權股。YNAP 2017 年營收成長了 17%，達 21 億歐元。