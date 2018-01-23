〈榮剛經營權大戰〉外資倒向市場派 陳興時等4席董事遭解任 王炯棻接任董座

特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (23) 日由公司派及市場派分別召開股東臨時會，其中公司派會議流會，至於持股約 14% 的外資則倒向市場派，讓前董座陳時興等 4 席董事遭解任，而市場派在股東臨時會後也立即舉行董事會，推選榮剛副董事長王炯棻接任董事長。

根據市場派股東臨時會議案規劃，主要分為 2 部分，一是全面改選，二是針對包括前董座陳興時在內等對公司造成影響的 4 席董事進行解任，最後股東投票決議，直接進行解任案，最後解任案均獲通過。

新任董事長王炯棻指出，全面改選對前董座陳興時等以外的 5 席董事並不公平，因為做出傷害公司的人並不是他們，因此解任反倒是比較明確的做法。至於新任總經理則由前業務協理許澤東出任。

根據榮剛公司章程規定，董事缺額達 3 分之 1 時應召開股東臨時會補選，王炯棻表示，對於是否召開股東臨時會或是股東常會都有可能，主要就是要看去年財報何時能通過會計師審核，如果時間趕得及，就可提前召開股東常會補選缺額董事。

對於未來榮剛的經營團隊規劃，王炯棻指出，已經有 16 人經營團隊，且全部都是從榮剛出來，包括前任總經理陳政祥、前業務協理許澤東、前副總經理林嘉洪、前財務長李郁真、前採購經理湯泰民、前品保及研發經理陳永欣、前榮剛新營廠長及業務經理曾埜觀、前新營廠長黃水和、前煉鋼課長及精剛協理吳國賢、前採購工程師蘇秀龍等，以及 6 人尚在外部任職的前榮剛人員。

獨立董事簡金成表示，公司原有的經營團隊偏重技術追求，對市場與行情掌握卻有落差，忽略了經營績效與公司治理，新組成的董事會將配合新的經營團隊，努力改善榮剛公司思維，希望能在最短時間內，提升榮剛的營運績效。此外，將追究損及榮剛利益的不法行為並提出求償，以維護全體股東的權益。