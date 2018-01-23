北汽新能源(000941-CN)擬借殼登陸A股 供貨商受益公司做強

渤海活塞(600960-CN)1月22日晚間公告，擬將所持北汽新能源(000941-CN)2.08億股，作價11.33億元，出售給S*ST前鋒(600733-CN)。根據22日公司與前鋒以及北汽新能源股東簽署的協議，前鋒擬通過資産置換及發行股份購買資産的交易方式，收購北汽新能源100%股份。北汽新能源股東全部權益的評估市場價值為288.5億元。
過去幾年北汽新能源的銷量呈現高速增長，若其借殼方案獲得監管部門通過并最終得以實施，公司有望借助資本市場平台進一步做大做強，産業鏈上與公司有緊密合作的企業將受益。上市公司中，國軒高科(002074-CN)為北汽新能源提供動力電池;東方精工(002611-CN)旗下普萊德專業從事電池管理系統設計、生産和動力電池系統PACK，此前公告簽下北汽新能源大額采購合同;麥格米特(002851-CN)的電機驅動器産品逐步放量，已是北汽新能源主流供應商。
來源：金融界網站
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