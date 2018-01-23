保險業2017成績單：萬能險規模狂降50% 股票大賺1184億

1月22日，2018年全國保險監管工作會議在京召開。會議總結了2017年保險監管工作情況，部署了2018年重點工作任務，指明了未來一個時期保險監管的戰略方向。

整體而言，2017年，保險業經受住了困難的嚴峻考驗，行業風險得到有效遏制，市場亂象得到集中整肅，監管短板得到逐步彌補，脫虛向實成效逐步顯現。

具體看，市場運行呈現以下特點：

一是業務發展穩中向好，風險保障水平快速提高。2017年，保險業保持較快發展，但增速有所放緩，同比下降9.34個百分點。

二是業務結構持續調整，萬能險規模大幅下降。行業轉型成效初顯，人身險公司方面，從壽險業務結構看，普通壽險業務規模保費占比47.2%，較去年底上升11.1個百分點;2017年萬能險保戶儲金及投資款6363億元，同比下降50.29%，占規模保費比例為19.95%，占比下降16.9個百分點;分紅險31.05%，上升7.3個百分點

叁是資金運用配置更趨優化，投資收益穩步增長。2017年，保險公司資金運用餘額14.92萬億元，較年初增長11.42%。其中，固定收益類餘額7.09萬億元，占比47.51%，下降3.19個百分點;股票和證券投資基金1.84萬億元，占比12.30%，下降0.98個百分點;長期股權投資1.48萬億元,占比9.90%,上升3.51個百分點。資金運用收益8352億元，同比增長18.12%，資金收益率5.77%，較去年同期上升1.11個百分點。其中，債券收益2087億元，增長11.07%;股票收益1184億元，增長355.46%。

四是保險科技應用日益廣泛，創新業務快速發展。保險科技投入力度加大，大數據、人工智能、區塊鏈、移動互聯網、物聯網等前沿技術廣泛運用于産品創新、保險營銷和公司内部管理等方面。依托于互聯網保險對部分标準化傳統保險的快速替代及場景創新型産品帶來的增量市場，互聯網保險創新業務保持高速增長。2017年，互聯網保險簽單件數124.91億件，增長102.60%。

五是立足國家戰略，服務經濟社會發展能力增強。

會議強調，做好2018年保險監管工作，關鍵在于堅持“保險業姓保，監管姓監”理念，把落實“1+4”系列文件作為重要抓手和任務推向深入。

要加大防範化解風險力度，把防控風險放在更加重要的位置，堅持疏堵結合、标本兼治，力争用叁年時間，有效防範化解處置保險業各項風險，提升全行業風險防範能力和水平，聚焦重點領域、重點公司、重點環節，切實打赢防控重大風險這場硬仗。

要以重塑保險監管為契機，堅持從嚴監管，聚焦股權、資本、資金運用等突出風險和農業保險、中介市場、互聯網保險等重點領域，開展專項檢查，堅決整頓市場亂象，加大消費者權益保護力度，嚴厲打擊違法違規行為和市場亂象，形成高壓震懾。

要進一步深化保險改革，全面擴大保險對外開放，加快補齊短板、加強薄弱環節監管制度建設，提升保險監管水平和保險業可持續發展能力。要推動保險業回歸本源，重點圍繞服務精準脫貧、污染防治攻堅戰和國家供給側結構性改革，充分發揮保險保障和保險資金的獨特優勢，更好支持現代化經濟和社會體系建設。

來源：證券時報

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