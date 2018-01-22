央行不得不出手？亞幣全貶韓元居冠新台幣吊車尾

台股再創新高，收盤上漲 80.61 點，收在 11231.46 點，成交量新台幣 1482.5 億元，3 大法人在台股合計買超新台幣 22.26 億元，其中外資買超 25.55 億元，並有資金持續匯入。

新台幣匯率 22 日盤中也升勢猛烈，在台股上漲、出口商拋匯及外資持續匯入之下，新台幣盤中連續升破 29.4、29.3 元關卡，一度觸 29.2 元、狂升 2.3 角，但下午升幅收斂，收盤前半小時更開始回貶，市場揣測是老大央行出手阻升，終場新台幣兌美元收在 29.432 元、小貶 0.2 分。

不過，根據央行提供的主要貨幣兌美元匯率變動資料顯示，若與上周五（1 月 19 日）台北外匯市場下午 4 時收盤時的匯率觀察，22 日大家都是呈現貶值，其中韓元貶幅居冠 0.39%，排名第二的是歐元貶 0.29%，英鎊貶 0.23%，澳幣也貶了 0.22%，印尼幣也貶了 0.19%。

此外，星幣兌美元同樣貶了 0.11%，日圓貶 0.09%，泰銖也貶了 0.08%，而人民幣貶了 0.03%，新台幣貶幅 0.01% 排名最後。

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