〈房產〉桃園台中人口淨移入連3年正成長 房價還停留1字頭

房仲業者觀察近 3 年全台六都人口淨遷入狀況發現，台北與新北連 3 年負成長，尤其台北近 2 年淨遷出將近 2 萬人，反之桃園和台中連 3 年都呈現正數，顯示台北市人口嚴重流失，桃園、台中移入人口則持續增加，且此兩地住宅每坪單價，仍維持在 1 字頭附近。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，過去台北市居民福利高人一等，不少人為了新北住戶子女補助或是搶進明星學校，家長想方設法要入籍台北，不過近年新北、桃園福利政策和教育資源急起直追，縣市差異縮小，因此「北市入籍風」也有退燒跡象。

張旭嵐分析，近年房市回歸自用購屋族群，因此遷出人口大於遷入，顯示自住盤的流失，也反映都會區的高房價和高物價，讓年輕人不得不往外圍移動，加上交通便利性讓北台灣生活圈擴大，首購族改以時間換空間，或者將工作生活重心往南移動，桃園置產台北工作的人口持續增加，跨區移居現象更加明顯，以求換取更輕鬆的生活品質。

反觀桃園和台中的淨遷入人口都是連年正成長，進一步觀察桃園淨移入最多的區域前三名分別為中壢，桃園和八德區。張旭嵐分析，桃園和台中今年一般住宅平均單價 18-20 萬元，近年桃園建設起飛，高鐵和機捷縮短了大台北生活圈距離，且青埔新成屋價格降幅明顯，相對雙北，桃園的購屋總價門檻低，環境空間也相對遼闊，因此高鐵通勤的跨縣市的輕移民的比例增加。

台中淨遷入也是連 3 年正成長，三年都超過萬人以上，其中以北屯、太平和西屯三區最多。台灣房屋青海加盟店店東簡珞傑表示，台中火車站近年鐵路地下化後市容整頓有成，加上台積電 (2330-TW) 中科擴廠帶動工作機會，吸引中部縣市的自住客就業移居，其中北屯 12 期和太平區新光段重劃區逐漸發展成熟，西屯也因捷運建設規劃，台中市政府遷入後帶動區域發展，成為房市亮點區。

同時，台灣房屋統計 2017 年六都房價，台北市的平均每坪單價守住 60 萬元，新北只要半價 31 萬元，而桃園以南則是 1 字頭行情。