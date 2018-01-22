【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到台積電領漲之下，使得電子期再度上漲超過 1%，終場加權指數上漲 80.61 點，順利站上 11200 點大關，成交量能維持在千億元水準之上，技術面上持續呈現多頭格局，而外資在現貨部分買超 25.55 億，合計三大法人現貨淨買超 22.26 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國政府關門危機被實現，由於參議院否決了臨時政府支出法案，非急迫性政府機關確定上週未起關門，令美元指數盤中再觸 89.96 低點，但隨後強彈回到平盤附近作收，美債價格也持續走低，民主黨參議員們要求將移民問題和臨時支出法案合併處理，兩黨仍將繼續進行協商，美元指數若能等到利空出盡，一旦兩黨達成共識便有展開反彈的機會。

《國際商品市場焦點分析》

雖然 OPEC 國家減產以及因全球經濟成長帶動需求上升支撐油價，不過對美國頁岩油全面擴產的憂慮逐漸成真，國際能源署 IEA 預測美國的產量在 2018 年將達到每天 1000 萬桶以上，這是自 1970 年以來未見的水平，兩油上週週跌幅均超過 1%，為一個多月來首見；美國政府關門風險使得美元再度承壓，金價因此受到激勵走高，不過美元指數在 90 點附近再度獲得支撐，金價上漲空間因此受限。

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