2018年改投資區塊鏈 從哪下手？以太坊

對那些不知道什麼是加密貨幣，只知道這玩意漲得厲害的人來說，比特幣就是入門款，但對於下一等級的投資者來說，他們已經知道加密貨幣的概念，準備要對新加密貨幣的代表敞開懷抱時，他們通常會選擇以太坊。

為什麼以太坊是比特幣的下一級，底下將解釋這點並分析其 2018 年的成長潛能和一些長期預測。

什麼是以太坊？

再深入討論之前，先澄清一點，以太坊不是一種加密貨幣，所以不能買。

以太坊是一個公共區段鏈平台，可運作智慧契約，通過其專用加密貨幣以太幣提供去中心化的虛擬機器來處理對等合約。所以如果你買以太坊，事實上你是買了內建的加密貨幣「以太幣」。

為什麼以太坊是比特幣的下一級？因為：

熱門度：它已經是時下討論最熱門的趨勢之一，甚至超越其他種加密貨幣。此外，許多人和企業都直接處理分散技術或加密資產。 市值：不久前，瑞波幣的市值曾一度超越以太坊，但維持不久，以太坊數日後就返回排行，現在市值 1290 億美元，遠遠勝過競爭對手。 彈性：若要說以太坊哪裡勝過比特幣而且持續優勢，那就是彈性了。比特幣是 9 年前的產物，以太坊的技術較比特幣「新」五年，也因此以太坊更具適應性，例如：

效能更高：以太坊網路處理的交易量是比特幣的 3 倍。 費用較低：由於比特幣的可擴展性問題，交易者必須支付額外費用才能在可接受的時間內取得交易驗證，以太坊卻沒有這個問題，所以費用適中。這可能令你訝異，現下以太坊的交易量是比特幣的 3 倍，這不只是因為成本較低，也因為以太坊網路內的交易速度較快。 適用性更廣泛：比特幣網路的最終目標是處理交易，但以太坊的功能更廣，因為除了批准交易以外，它還能執行智慧契約，讓企業可以在以太坊區塊鏈上進行合約上的操作，這使其使用範圍更大，因此有更多觸發點可以正面影響以太坊價格。

什麼是智慧契約？

智慧契約是一套指令，或基本上是在以太坊分散網路上運作的一套程序。智慧契約能確保雙方在達成預定條款和條件時，自動執行雙方協議。

這種功能對許多企業來說都是大商機，例如預約、計程車、房地產和其他服務業等，這對新創公司來說也很適合，因為他們可以靠 ICO 融資。ICO 是一種利用加密貨幣籌資的機制。

2018 年以太幣有大潛能

具體來說，這裡要談的是以太幣價格上漲的潛力。

在 2017 年初，1 個以太幣的價格不到 10 美元，但現在已經超過 1000 美元，這背後原因有很多，底下來看看兩個最大的理由：

2017 年是整個加密貨幣領域奠基的一年，如果以特定貨幣的匯率來想，你可能覺得這論點薄弱，但事實上卻很有道理，因為以太幣是第二大熱門加密貨幣，所以在這領域中任何大事件，就算跟以太坊無關，也都會影響以太幣的價格。 ICO 需求爆炸性成長。以太坊是第一個供應 ICO 的熱門平台，這對想籌資的新創公司與想要獲利的投資者來說是雙贏，透過特定 ICO 籌資，期盼這會在未來帶來更高收益，因為這是在以太坊的區塊鏈內操作，以太幣價格 2017 年也水漲船高。

2018 還有什麼好期待？

首先，要先提很重要的一點，加密貨幣 2017 年的成長只是開端，這個趨勢會持續積累動力，並起激發最熱門加密貨幣的匯率，包括以太坊。

底下是以太坊今年會持續成長的兩大理由：

市場對投資以太幣有強烈興趣。一年前曾投資以太坊的人就懂，現在有越來越多投資者下賭注在以太幣上，並認為其價格可持續創新高紀錄，投資者給的支持將直接推升價格。 在以太坊上運作的分散式 app 有高需求。現在已經不只有關智慧契約或 ICO 了，而是更廣泛的概念──分散式應用程序 (Dapps)。市場相信，2018 年將會是區塊鍊技術走向主流的一年，因為以太坊走在前端，所以對以太坊的需求預計也將相當龐大，所以以太幣價格自然相應上升。

我們適逢區塊鏈將變得更先進且更開發的美好一年，持續投資分散技術就驗證了此點。這個趨勢將持續下去，而且以太坊解答了一般人的這個大哉問：「怎麼投資區塊鏈，並靠區塊鏈籌資？」