〈房產〉板橋江翠北新建案讓利吸睛 網路點閱人氣第一

迎接年底傳統購屋潮，民眾看房意願提高，板橋江翠北重劃區仍是雙北重點觀察指標，根據數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計 2017 年第 4 季點閱率排行榜，榜首為新北市板橋區，江翠北側重劃區維持熱度，其餘第 2、3 名則是桃園中壢及桃園區。

數字科技指出，這些區域原來即為交易熱區，但去年第 4 季各區域均有上市知名建商推案，也增加了話題性。

根據 591 新建案統計，去年第 4 季點閱率排名，由新北市板橋區奪冠，江翠北側重劃區力道不減，熱度保溫持續發酵，第 4 季更有預售案「新月天地」、「新潤亞昕翠峰」兩大指標案進場，均規劃 2-4 房，開價均在 45-50 萬元，維持 4 字頭價格，盼滾動江翠北重劃區買氣。

桃園中壢區去年第 4 季也有不少指標推案進場，首先新潤機構的「明日朗朗」已動工，千坪基地開發量體不小，另外在地建商昭揚建設，在一片小宅風氣中，轉向推 3-4 房產品，「昭揚君逸」、「昭揚君馥」均瞄準換屋族，總價落在千萬元內，且有建商品牌加持，銷況平順。

桃園區擁有兩大重劃區經國及中路，去年第季由中路重劃區帶動衝上點閱率第三名，中路地區指標推案國建 (2501-TW) 的「國泰水秀」，品牌力道強，儘管規劃中大坪數，依舊許多老客戶慕名看房，另外桃園市區的「世中心」開價每坪 19.5 萬元，市區 1 字頭開價著實吸睛，近台鐵桃園站的「德友極」則是推出買房抽套房活動，搶人氣花招百出。