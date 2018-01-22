台虎開創廉航新契機 首家與外籍航空共用班號

華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航今 (22) 日正式與韓國德威航空 (T'wayAir) 宣布共用班號，成為首家和外籍航空公司共用班號的廉航業者，合作初期，雙方將先從桃園 - 大邱和桃園 - 釜山航線開始共用班號，旅客未來可在台灣虎航或德威航空的官網上，均可購買此二條航班機票。

台灣虎航董事長張鴻鐘說明，德威航空目前沒有營運台灣與釜山間的往返航班，藉由與台灣虎航共用桃園 - 釜山航線的班號，德威航空的台韓航網將更齊全，也可鼓勵韓國旅客來台後，藉由台灣虎航的航網延伸至其它航點。

張鴻鐘強調，除了藉由與德威航空的合作提升韓國人來台的意願，同時也藉由提供更多商品選擇，鞏固客群。

德威航空成立於 2010 年，是韓國低成本航空之一，至去 (2017) 年底機隊數達 19 架，韓國國內線飛航 4 個航點，國際線飛航 21 個航點，其中飛航台灣 4 條航線，包括松山 - 金浦、桃園 - 大邱、台中 - 仁川和高雄 - 仁川。

而台灣虎航自 2014 年開航至今，擁有 11 架 A320 機隊，去年營運開始穩定獲利，目前台灣虎航飛航 15 個航點、20 條航線，其中台韓二地共計有 3 條航線，分別是桃園 - 大邱、桃園 - 釜山和桃園 - 濟州島。