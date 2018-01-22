比炒房還過分！有人狂炒養老床位 回報率秒殺銀行

覺得房子價格會不斷上漲，因此有人炒房子；有人覺得墓地價格會漲，因此有人炒墓地；目前，中國將面臨人口老齡化的挑戰，因此，連養老院的床位也有人炒……

炒作的同時，不僅價格上漲，有時候還會滋生一些騙局。

比如最近，上海就發現了一起打折扣“養老床位預訂”，涉嫌進行非法吸收公共存款的案件。

上海一養老機構涉嫌非法吸收公眾存款

據新華社1月20日報導，近日，上海市民政局在“養老機構服務品質與規範運營情況”調研中發現，上海凱晨實業公司及其出資舉辦的上海康樂福養老院，通過所謂的“預定養老服務”合同，向公眾收取“會員費”性質的高額費用，涉嫌非法吸收公眾存款。

接獲市民政局情況通報後，上海普陀區立即組成由該區民政局牽頭，包括區市場監督管理局、區公安分局在內的聯合工作組。工作組調查顯示，上海凱晨實業公司通過上海康樂福養老院，宣傳所謂“康樂福養老院綜合養老服務預購及養老床位預訂”，再由上海凱晨實業公司出面，與社會公眾簽署所謂“預定養老服務”合同，收取“會員費”性質的費用，短期內收取資金達2819萬元，涉及公眾239人。

調查表明，上述巨額收費，實質上並無相關具體服務產品兌付，而是由上海凱晨實業公司及上海康樂福養老院向“投資者”承諾年回報率達9%至12%，且簽約收費物件不特定、年齡不限定、金額不限定（最高單筆人民幣70萬元）。

同時，上海凱晨實業公司收取的239筆資金，無一開具發票，僅給所謂的“投資者”或“預購人”“預訂人”一張不提及任何收費名目的收據。甚至有巨額資金，竟直接打入上海凱晨實業公司法人代表夏玉秋私人帳戶，最高單筆達50萬元。上述行為，已涉嫌非法吸收公眾存款。

初步查明事實後，相關部門嚴令上海凱晨實業公司立即清退違法收取的全部2819萬元。截至目前，已有約9成資金被清退。對此，上海公安經偵部門將展開進一步調查取證，對涉嫌違法犯罪行為的，依法追究法律責任。

類似的案例已經不是第一次發生，羊城晚報報導，2016年廣州越秀法院開庭審理了一宗涉嫌非法吸收公眾存款案件，宋某昌等14名被告人通過虛假宣傳“投資一個老年城建設項目，不僅將來還您一個養老床位，還有高達24%的年利息作為回報”，非法吸收485名被害人存款超過4000萬元。

來源: 每日經濟新聞

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