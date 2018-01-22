廣發：美國環保高壓等推動鋼鐵工業産能退出 産能布局重構及短流程成主流

一、為什麽去産能：增長引擎切換、産能高位緻供需惡化，外部競争加劇、貿易比較優勢趨弱緻貿易逆差擴大

美國鋼鐵工業的發展可大緻分為五個階段：即1868-1880年産業革命、1881-1920年初期工業化、1921-1955年中期工業化、1956-1975年工業化完成、1975年至今後工業化五個階段。20世紀70年代以後，美國鋼鐵工業進入産能過剩時代。探究與比較美國、中國産能過剩的原因：

内部形勢：就美國而言：需求端，20世紀80年代，美國經濟增長引擎由建築業、傳統制造業向服務業切換，鋼鐵需求總量抵達拐點;供給端，産能仍維持高位導緻利用率下滑。就中國而言：需求端，中國當前處在建築業庫茲涅茨周期與汽車消費周期下行階段，下一輪庫茲涅茨周期與汽車消費周期缺乏有力承接從而迎來弱輪動;供給端，2010年-2015年，中國粗鋼産量增速趨緩，但産能仍然處于高速擴張狀態，産能擴張速度快于産量增長速度、産能利用率下降。

外部形勢：就美國而言：勞動力成本趨高、技術落後、産能過剩導緻内部比較優勢趨弱，疊加日本和歐盟部分國家具備更高的全要素生産率、更先進的設備和更低的勞動力成本，美國鋼鐵貿易逆差逐年擴大。就中國而言：人口紅利趨減削弱比較優勢，新興鋼鐵工業興起加劇國際鋼鐵競争，長期視角下鋼鐵貿易順差或將逐漸收縮。

二、如何去産能：政府保護維系企業生存，環保高壓、技術革新、兼并重組帶來去産能邊際貢獻

政府保護：受美國鋼鐵行業強大政治力量影響，美國聯邦政府與州政府主要通過對内鋼鐵産業補貼和對外貿易保護兩類舉措來扶持鋼鐵行業以維系行業生存。

環保高壓：鋼鐵行業是美國環境污染的重要來源;二十世紀70年代，美國迎來環保标準體系的關鍵變革，空氣污染治理領域的《清潔空氣法案》(以及環境保護局的成立)與工業水污染治理領域的《清潔水法案》都使得美國環境治理邁上了新的台階;美國鋼鐵行業面臨環保治理所帶來的高額額外支出。

技術革新：廢鋼儲量增長、區域優勢、低門檻和環保成本促短流程煉鋼崛起，短流程煉鋼建設與分布具有小規模、廣分布、低成本的特征。

兼并重組：二十世紀末破産潮推動美國鋼鐵行業二十一世紀初的并購浪潮，以美國鋼鐵公司為代表的長流程鋼廠積極尋求海外投資擴張，以紐柯公司為代表的短流程鋼廠趁并購之勢搶占市場份額。

三、去産能成效：環保高壓、技術革新、兼并重組帶來邊際貢獻，行業洗牌重構産能布局、短流程煉鋼成主流

政府保護：數量維度上，政府保護下美國鋼鐵工業成功度過了鋼鐵産業寒冬，但鋼鐵行業産能繼續擴張;二十世紀80年代的鋼廠關停潮以及後續的複蘇改造在仍然推動了美國落後産能的結構性退出。質量維度上，政府過度的保護使得美國鋼鐵行業囿于安樂，其整體競争力仍未能得到實質性提升。

環保高壓：環保标準固化于法律疊加環保治理趨嚴迫使企業面臨高額環保成本，環保高壓成為80年代美國企業關停潮的重要誘因，面臨更高環保治理要求的企業將有更大概率關停退出，大型鋼企面臨更低的環保治理要求。

技術革新：短流程鋼廠崛起顯著削弱了鋼鐵行業的政治影響力，從而使得鋼鐵行業更難實現其獲取政府保護的政治訴求;短流程鋼廠的低成本特征威脅傳統長流程企業經營，進而倒逼部分長流程鋼廠退出。

兼并重組：1997年以來的破産潮和并購浪潮使得美國産業集中度開始迅速上升，行業集中趨勢逐漸顯現;得益于産業集中度的提高，美國鋼鐵行業的産能擴張態勢亦得到遏止。

總體成效與去産能舉措效用分析：總量維度上，分周期來看，1976年以後，美國鋼鐵行業的總産能呈現周期性波動，其中第一輪周期産能的下行幅度顯著強于第二和第三輪周期，其主要原因或在于期間短流程崛起與環保高壓給傳統鋼廠帶來巨大的經營壓力;第二輪周期的擴張幅度強于第三輪周期的擴張幅度，其原因或在于兼并重組帶來的行業産能擴張動力的趨減。分舉措來看，我們認為，政府保護阻滞了鋼鐵行業的産能去化，兼并重組、技術革新、環保高壓帶來産量去化邊際貢獻。結構維度上，行業洗牌促區域布局上美國整體鋼鐵工業布局向消費型布局的轉移、産能結構上電爐煉鋼逐漸替代轉爐煉鋼成為主流煉鋼方式。

來源：廣發證券

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