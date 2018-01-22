中高端兒科和婦產科醫療服務市場大 新世紀醫療紮根優質市場穩占先機

中國二胎政策的開放正逐步促進新一代具備收入能力人士增添子女的意欲，受惠的不單是兒童相關的服務和產品，與母嬰健康息息相關的兒科和婦產科醫療服務的需求也迅速上升。此外，健康意識提高，中產階級對私立中高端婦兒科醫療服務的需求不斷增長。上市剛好一周年的新世紀醫療（1518.HK）早著先機，在中國中高端兒科醫療服務市場獨佔鰲頭，在北京私立兒科醫療市場和中高端兒科醫療市場收入排名第一位。公司上市強化資本後，著力通過內生增長及併購加速發展，目前的業務版圖深耕北京市場，並逐步由北至南縱向佈局北京、上海、廣州、深圳四地，由東至西則橫向佈局到成都，未來發展的潛力可觀。







新世紀醫療是專注於向兒童和婦女提供領先和優質醫療服務的私立中高端專科醫療集團。集團的第一家醫院，即北京新世紀兒童醫院，於 2006 年正式投入運營，一直是先行者和引領者。新世紀兒童醫院是中國醫院協會兒童醫院管理分會會員，是唯一的民營醫院會員，也是美國兒童醫院協會唯一的亞洲會員。







目前，新世紀醫療在北京地區投資和管理兩家專科醫院和四家專科診所。按照 2016 年的市場份額計，公司兒科醫療業務於北京私立兒科醫療服務市場和北京中高端兒科醫療服務市場分別擁有高達近 1/3 和 1/2 以上的市場份額。新世紀醫療是北京第一家也是極少數提供全面及專業的兒科和婦產科醫療服務的私立醫療機構之一，十年前就開始推行兒科家庭醫生服務，實現了從婦兒健康管理到常見病診療，再到婦兒專科複雜疾病治療的完整閉環。







聚焦婦兒專科 奠定市場地位



「進入兒科醫療服務市場並非易事，主要源於兒科醫護資源匱乏，科室及專科要求多，協作性高等導致兒科醫療服務市場的門檻高，而新世紀醫療擁有跨越這些門檻限制的先發優勢，所以有可持續發展的空間與能力。」新世紀醫療控股有限公司創始人、董事長兼首席執行官 Jason



Zhou 指出，新世紀在北京地區共有約 450 名專科醫生（其中 90% 以上為主治醫生及以上級別）及近 300 名技術熟練的專業護士。







憑藉強大優秀的專科醫療團隊和標準化的運營管理體系，新世紀目前在北京四個主要城區，通過兩家醫院和四家門診的佈局，已經初步構建起北京地區的分級診療網絡，並計劃在未來兩年內增加更多的門診醫療機構。







受惠國策支持 發展前景亮麗



Jason



Zhou 表示，新世紀醫療所立足的市場是目前中國增長快。根據行業顧問的報告顯示，預計 2021 年中國兒科醫療服務市場有超過 2,300 億人民幣的規模，其中私立醫療機構的佔比將逐年上升到 6% 以上。同時由於兒科醫療服務的高門檻限制，高品質的私立兒科醫療機構具有市場稀缺性。







由於二胎政策的開放，預計到 2021 年中國婦產科醫療服務市場將會達到近 6,500 億人民幣的規模，其中私立醫療機構市場佔比 14% 以上。而且由於孕產是生命傳承的喜事，具有消費力的人群更願意支付溢價取得可靠舒適的服務。







收購西南重鎮婦兒醫院 業務佈局穩步推進



上市一周年之際，新世紀醫療剛獲得股東批准，收購位於西南重鎮成都的新世紀婦女兒童醫院 85% 的股權。新世紀醫療看中的是成都的戰略位置及婦兒業務在該地的增長潛力。作為西南政治、經濟、文化中心的成都近年來發展迅速，當地政府持續發展高新產業，不少科技巨頭的區域總部都先後落戶當地，吸引更多高素質年輕人到此發展定居。隨著這些年輕人在將來生兒育女並成為社會中堅，他們對中高端婦兒服務的需求相應增長。







從公司的商業版圖規劃來看，公司由北至南縱向佈局北京、上海、廣州和深圳四地，由東至西則橫向佈局到成都，所到之處皆為中國最具經濟活力和消費力的城市。收購成都新世紀婦女兒童醫院將增厚公司的業務收入，還作為進一步探索整個大西南地區中高端婦兒業務的試金石。







談及展望未來，Jason



Zhou 充滿信心表示：「新世紀醫療將繼續提高專科醫療服務能力，並通過醫療服務內容和方式的創新，填補目前婦兒中高端醫療市場巨大的產品空白，我們將會通過建立和收購醫院和診所，擴充服務網絡，輔以遠端診療系統的支援，實現更有效的分級診療，釋放並高效地管理醫療資源。我們有信心，將公司打造成為專注於為兒童和婦女提供優質醫療服務的一流醫療服務集團！」



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