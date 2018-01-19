亞馬遜第二總部爭奪戰進入決賽：20強名單出爐

摘要：周四亞馬遜公司宣布了進入第二總部爭奪戰決賽的 20 強名單。新總部的建立將創造 5 萬個平均年薪達 10 萬美元以上的工作崗位，並在未來二十年內，帶來 50 億美元以上的投資。預計決賽階段的競爭將更加白熱化。

周四亞馬遜公司宣布了進入第二總部爭奪戰決賽的 20 強名單。決賽名單從 10 月入選的 238 個城市裡產生，既囊括了紐約，波士頓，芝加哥這樣交通便利，技術人才充足的大城市，也有像哥倫布，俄亥俄和印第安納波利斯這樣的黑馬。

亞馬遜宣稱新總部的建立將創造 5 萬個平均年薪達 10 萬美元以上的工作崗位，並在未來二十年內，帶來 50 億美元以上的投資。

該公司計劃修建或者收購站地 50 多萬平方尺的辦公用地。最快將於明年開始第一期工程。亞麻遜表示會在今年年內完成第二總部的選址。

此前亞馬遜透露，選擇總部地點的標準包括，一個擁有百萬以上人口的大都市，能提供穩定並對商業友好的環境，並且能夠吸引並保留住技術人才。所以，像達拉斯，丹佛，華盛頓這樣的大城市入選是意料之中的事，而哥倫布，印第安納波利斯，以及邁阿密這樣的城市入選則有些出人意料。洛杉磯是唯一入選的西部城市，而多倫多則是唯一入選的境外城市。

（圖片來源：www.bookings.edu)

面對亞馬遜公司新總部可能帶來的一系列經濟刺激效應，入選城市都在使出渾身解數，提出稅收以及其他方面的優惠政策來吸引亞馬遜落戶。紐瓦克市和其所在的新澤西州，宣布將為新總部落地提供 70 億美元的稅收優惠。芝加哥則為亞馬遜提供稅收抵免，能幫其省去約 13.2 億美元的員工收入所得稅。可以預見，決賽階段的競爭將更加白熱化。

亞馬遜自 1994 年建立以來，一直保持着高速發展。目前該公司不僅是最大的網路銷售零售商，而且還生產自己的平板電腦和音響設備，銷售雲端運算服務，正在建設一個巨大的內容交付網路，並於去年收購了有機食品連鎖店 Whole Foods，成為雜貨巨頭。

亞馬遜執行總裁 Bezos 去年 9 月表示，一個總部已經不能滿足該公司的發展需求，需要第二個總部。目前亞馬遜總部設在西雅圖，總部員工高達 4 萬人。據亞馬遜估計，在 2010 年至 2016 年，亞馬遜的投資為西雅圖帶來了 380 億美元的經濟效益。

亞馬遜第第三季營收高達 4370 億美元，比過去三年總和的兩倍還多。該公司股價也在三年內漲了三倍，周三收於 1295 美元，接近歷史新高。周四股價早盤上漲 0.66%。

『新聞來源／華爾街見聞』