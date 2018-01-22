社民黨同意和梅克爾談判 德國組閣談判現曙光

摘要：周日晚社民黨投票後，歐元短線上漲。此前市場認為社民黨的決定將對歐元兌美元走勢產生關鍵影響。如果兩黨組閣成功，將推動德法兩國共同領導歐洲的倡議，持續利多歐元。

台北時間周日晚 11:30 左右，德國社會民主黨代表會議投票決定，支持正式啟動與總理梅克爾所屬的保守派舉行談判。

消息傳出後，歐元兌美元短線上漲，截至發稿，歐元兌美元為 1.2254，漲 31 點。

德國商業銀行外匯研究部門負責人 Ulrich Leuchtmann 認為，德國兩大政黨如果最終達成組閣協議，將是德國對法國總統馬克宏的法德共同領導歐盟的支持，將利多歐元；但如果最終談判流產，德國出現少數派政府或者重新大選，都將帶來更多的不確定性，從而利空歐元。

近三個月來，歐元兌美元已經漲了近 4%，除了美元走弱的影響，更重要的是歐盟成員的團結以及歐洲經濟持續向好的影響。目前，歐元處於三年來高位。

四個月來 德國組閣終現轉機

本月早些時候，雙方就正式談判藍圖達成一致。

梅克爾所在的德國基督教民主聯盟和巴伐利亞基督教社會聯盟目前無法組閣。而社民黨支持梅克爾的決定，將讓已經 4 個月僅有過渡政府的德國出現轉機。

在周日晚的投票中，56% 的社民黨代表同意和基民盟進行下一輪談判。

德國大選在去年 9 月舉行後，執政黨基民盟並沒有獲得多數席位來單獨組閣。此前，基民盟同德國自民黨、綠黨曾達成組閣協議，但協議在 11 月時破裂。

而從歷史上來看，德國以往過渡政府存在的時間僅為 40 天，此輪組閣僵局已經持續大約 4 個月，但德國經濟並未受到嚴重影響。由於各州政府運轉正常，德國民眾的日常生活也不會受到影響。

在歐盟事務方面，由於梅克爾和馬克宏同意雙方將共同維護歐盟和歐盟的利益，因此歐盟方面料將歡迎梅克爾成功組閣。

在社民黨投票完成後，社民黨主席、前歐洲議會議長舒爾茨表示，在未來兩黨組成的內閣中，將包含對德國教育的「革命」以及「作為全歐洲的德國的宣言」。

舒爾茨表示：

如果我們想要做一些事情，並為歐洲做一些事情的話，我們不能再等了。我們必須現在就做出重要的決定，而不是三五年以後。

不過，社民黨內也有不少聲音反對同基民盟聯合組閣。社民黨政治新星，黨內青年組織領導人 Kevin Kühnert 擔憂，社民黨步入了梅克爾的陷阱，未來對社民黨的限制會越來越多。「我們不希望這樣，但我們別無選擇。」

面對德國兩大政黨的組合，不少社民黨的支持者擔憂，兩黨為了歐洲事務而組合，從長遠來看可能會對德國的政治體制產生不利影響。

德國基民盟和社民黨「左右共治」的局面由來已久。戰後，1966 至 1969 年、2005 至 2009 年及 2013 年至今，德國兩大政黨都聯合組閣。

德國兩大政黨如果組閣成功，也意味著德國右翼民粹主義政黨「德國另類選擇」將成為議會的最大反對黨。

『新聞來源／華爾街見聞』