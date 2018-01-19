德國勞工短缺 難民可以遞補？

根據 CNNMoney 分析報導，經歷了幾年的強勁成長，就業率上升，德國經濟遇到了問題：企業無法找到足夠的勞工。德國目前缺少逾 100 萬名技術工人，在科技業，營建業與醫療業，問題尤其嚴重。

某些公司，包含軟體集團 SAP，開始鎖定新的人力來源：過去幾年來到德國的百萬難民。

「當我看到電子郵件上寫著 "歡迎！SAP 已經錄取了你"，真是好極了。」2016 年來到德國的 26 歲敘利亞青年阿朗 (Ammar Arran) 說。

當敘利亞戰事爆發，阿朗在學校學的是管理資訊系統。在穿越了土耳其，希臘與巴爾幹半島後，他抵達了德累斯頓 -- 德國東部的科技中心。

SAP 提供他三年工讀計畫，包括德文訓練及學習電腦程式。

「我得加倍學習電腦語言與德文。很辛苦，但我知道這個機會難得，這也是一種成就，」阿朗告訴 CNNMoney。

找尋新的人力資源亦有經濟上的意義。德國經濟不斷成長，但德國人口却穩定減少，而且老化。

根據德國工商協會指出，60% 的企業說，最大的問題在於找到更多技術工人。在某些行業裡，2017 年要花 100 天才能填補一個職缺，遠高於前一年的 60 天。

「因而，部份企業正計畫投資海外，因為他們無法找到適當的勞工，」工商協會副執行長 Volker Treier 說。

所以，來到德國的百萬難民能否解決德國的勞工短缺問題？恐怕未必，Treier 說。