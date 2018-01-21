發展局局長黃偉綸：促建造業界善用創科改善職安健

發展局局長黃偉綸發表網誌表示，近年建造業面對成本高、人手缺的挑戰，政府一直鼓勵業界積極應用創新科技，以提升生產力、成本效益及安全表現。

黃偉綸表示，創新科技有助改善建造業工地安全和工作環境，呼籲業界採用「零重力機械臂」等發明，幫助工人操作重型工具，減少他們因繁瑣和重複工作引致勞損，提升職業安全和健康。

全文如下：

近年，建造業面對成本高、人手缺的挑戰，政府一直鼓勵業界積極應用創新科技，以提升生產力、成本效益及安全表現。建造業議會一向是我們的友好夥伴，其位於九龍灣訓練中心的「建造業創新及科技應用中心」(CITAC)上月底開幕，給予業界多一個平台，展示和引進香港及世界各地的先進建造技術、機械和材料，並鼓勵公眾與業界人士切磋交流，探討如何把創新科技應用到建造業各個範疇。今次我邀請了中心經理帶大家前往參觀。

中心有5個展區，分別為「工業化」、「信息化」、「智能化」、「一體化」和「無限化」展區，當中包括鼓勵業界研究如何透過嶄新科技，將部分工序轉移到工場預製；介紹如何利用物聯網等平台技術，讓連線的裝置輕鬆安全地與雲端應用程式及其他裝置進行互動；展示透過智能機械化裝置，達至「人機合一」；推介採用「新工程合約」模式等，藉以提升項目的管理效率、成本效益、生產力、職安健水平等。公眾人士可透過手機掃描二維條碼，更具體了解不同展品的技術及功能。

除了上述5個展區，中心亦設有「小發明區」，展示前線工友建議的一些創新小工具，例如「室內空氣消毒機器人」，以機械代替人手，在通風管道內進行打掃、吸塵、紫外線消毒、檢查和記錄等工序。不要小看這些「小道具」、「小發明」，工友簡單及憑直覺的創意，可協助建造業從業員更有效及安全地處理日常的工作。

隨着科技日新月異，我同意中心經理溫啟康所指，創新科技發展已成為世界潮流，建造業也應該與時並進。我們鼓勵香港和外地建造業界多作交流，積極探討如何將最新技術應用到工地上。目前中心展出約30項展品，部分發明仍在研發階段，但大家可以一同思考，發揮無限創意，推動產品或技術不斷改良，尤其是前線工友，可以給予管理層更多意見，令整個業界得益。

將工序機械化 加強工地安全

早前我在隨筆中也為大家介紹過「建築信息模擬技術」(Building Information Modelling 或簡稱BIM)，以及「組裝合成建築法」(MiC)的概念，兩者均為建造業界帶來不少好處。我樂見近年業界積極採用智能工具、機械化工序，改善工地安全和工友的工作環境。

中心介紹多項智能化裝置，例如其中一個專為進行檢測及維修工作而研發的「外部喉管維修機械人」，現已為煤氣公司採用。工作人員只需在室內進行操作，機械人便可在大廈外牆進行不同任務，包括固定於喉管上進行打磨及髹油。另一個是「零重力機械臂」，建造業從業員可以透過機械臂輕鬆操作重型工具。這些發明可以減少工人因繁瑣和重複工作所帶來的勞損，同時降低受傷的風險，提升職業安全和健康，值得推廣。

發展局及工務部門一直透過多管齊下的策略，包括實施安全管理系統、安全監察制度、各項安全規管措施、支付安全計劃(在工務工程合約中預留款項，以支付承建商進行工地安全工作項目)、安全訓練、工地安全推廣活動等，致力提升工務工程的工地安全水平。把創新科技融入建造業當中，無疑能減少一些不必要的工業意外，提升生產力和成本效益，亦有助提高從業員的形象及專業地位，擺脫過往建造業「好天曬、落雨淋」的印象，吸引更多新人特別是年輕人入行。

創新科技一小步，未來發展一大步！我們希望與建造業界朋友一同努力，集思廣益，激發更多創新思維，製造漣漪效應，為行業發展帶來無限可能，引領香港建造業邁步向前。

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