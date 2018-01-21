香港又有商廈成交價直逼紀錄！ 遠金全層呎價5.26萬

遠東金融中心高層全層單位，以呎價五萬二千六百元大額成交，屬全港商廈呎價次高紀錄！

金鐘遠東金融中心全層單位，剛以呎價五萬二千六百元沽出。

港島核心區商廈供應有限，故此區內甲廈往往成搶手貨，吸引實力買家斥高價選購，消息人士指，金鐘甲廈遠東金融中心二十九樓全層單位，面積一萬零八百方呎，望全海景，剛以呎價五萬二千六百元沽出，創區內及該廈呎價新高之餘，同時亦超越於去年十一月、以呎價五萬元沽出的三十三樓全層單位，所保持的舊紀錄，成全港呎價次高，僅次於中環中心高層全層戶，於去年九月所創下的每呎逾五萬五千元紀錄。

遠東金融中心高層單位﹐維港景致一覽無遺。

消息人士續稱，上址成交價達五億六千八百萬元，是次交易將以買賣公司形式進行，換言之，新買家可省下百分之八點五的印花稅，涉資四千八百二十八萬元 ，據悉，買家為永光地產譚逢敬及相關人士。

譚氏證實已購入上述遠東金融中心單位，並指出自去年中環美利道商業地以天價沽出後，港島核心區商廈價格尚有追落後的空間，故睇好後市，至於上述遠東金融中心單位，正有兩個租戶承租，每月租金達一百三十萬元，料回報逾兩厘；除此之外，手頭上其餘持有的商廈單位，均已成功租出。

據土地註冊處資料，上址原業主為ONSKY DEVELOPMENT LIMITED，公司董事包括亞洲木薯資源主席朱銘泉及相關人士，於〇四年以八千二百萬元購入，持貨約十四年，目前帳面獲利達四億八千六百萬元。區內代理指出，目前遠東金融中心沽出上述全層單位外，暫時沒有全層單位放盤，但由於高價成交再現，相信往後有單位放售時，其叫價必定更高。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文稱，港島核心區甲廈供應一向有限，而且大部分只租不賣，可供發售的單位更少之又少，加上去年中環美利道地皮以高價易手，進一步帶動區內商廈市況，故此每逢有商廈單位放售，均不愁客源。此外，現時中區一帶的甲廈空置率甚低，租金亦可望持續增長，自然引來實力投資者高價承接。

來源：巴士的

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