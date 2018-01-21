王健林：今年清償海外所有負債

過去整整一年，萬達集團的財務狀況經常被外界投以質疑目光，新年伊始，董事長王健林公開發話派發定心丸，「萬達有能力清償海外所有負債」，就算是市場最擔憂的香港退市貸款，公司也已有既定方案應付。事實上，從萬達近期陸續將海外優質資產變現，可見萬達早年的海外佈局已見成果，獲得穩定回報之餘，也讓大量資金回籠，難怪王健林對集團財務充滿信心。

王健林董事長作2017年萬達集團工作報告



王健林在萬達集團年會上，正面回應外間質疑，「萬達有能力今年內清償海外負債包括萬達商業香港退市的資金，也有可靠解決方案。萬達將採用一切資本運作手段。除了海外，萬達集團計畫用3年時間，將國內負債降至絕對安全水準。萬達把信用看得比資產、利潤更重要。

香港退市資金有可靠解決方案

王健林的正面回應，恰恰反映了萬達去年近乎是全方位地被「看衰」；由國內自媒體頻繁「放箭」，到國外的信貸評級機構接連將萬達評級下調。



翻看三大評級機構標準普爾、穆迪及惠譽的評級基礎，都是關注萬達的償債能力，而且尤其集中於萬達商業在2016年退市時取得的50億美元貸款，例如惠譽就表示，關注萬達倘未能在2018年8月31日前在A股上市，能否償還年息率10厘至12厘的巨額貸款。



自媒體們無的放矢可一笑置之，評級機構意見卻備受不少海外投資者看重，王健林這次的正面回應，態度可說是光明磊落，不顧左右而言他，單這點就應該給個贊。不過話說回頭，在萬達的這個個案上，評級機構的理據並非完美，明顯是「只看見樹木，不看見森林」。事實上萬達貸款金額看似巨大，但就以評級機構最擔憂的退市貸款為例，50億美元貸款折合約320億元人民幣，而萬達單單2016年度收入就已是2500億元級別，貸款只占集團收入八分一不到，跟其他大型企業比，萬達的資產狀況是相當理想，負債率之低也無出其右。

萬達集團年會現場

正面回應態度磊落

其實，萬達的償債計畫實際亦毋須動用到公司收入，集團去年將文旅及酒店資產分別出售予融創及富力，取得多達637億元資金後，開始逐步重組海外資產，例如旗下香港上市公司萬達酒店，早前就將與母公司合營的倫敦One Nine Elms專案60%股權出售，一舉套現近20億，又盛傳萬達計畫將旗下海外體育資產打包上市，都可以取得大量資金。

而且萬達出售的資產不能單約純視為「賣產套現」，在多宗出售交易中一直穩定獲利；買家是不是贏家還不清楚，但萬達卻肯定不是輸家，與外界賦予萬達「狀況堪憂」的形象構成強烈對比。可以這麼形容，王健林的態度是「不做老賴也不會賤賣資產」。

資產優質出售獲利厚

萬達有條不紊的按序處置資產，還單單獲利，那當然不是王健林懂得魔法，事實上萬達早年開始在海外佈局，收購的都是優質資產，以早前曾傳出將會出售的五個海外地產專案，芝加哥Vista Tower、美國加州比華利山綜合專案、澳州悉尼及黃金海岸專案，以及上文曾提及的One Nine Elms專案為例，全部都是位於大城市核心地段專案，萬達持有至今已升值不少，當時已有指僅這五個專案，估值已合共達50億美元。即使王健林本人不想賣，真正的優質資產也還是會有心儀買家叩門求購，反映了公司海外佈局已開始踏入收成期，昔日的優產投資，成為今天萬達財務的強大後盾。



較少人仔細留意的是，王健林與萬達也在調整發展步調，在過渡了急速成長的發展階段後，由全方位大舉擴張，變成更專注發展商管，文化，金融，網科四大支柱產業，少了狂氣卻增添了沉穩，發展上的更穩健，令王健林「萬達有能力清償海外所有負債」這番說話更具底氣。

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