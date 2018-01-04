HomePod訂單加持+緹花網布產能全開 百和興業-KY今年營運看升

蘋果先前雖然延後 HomePod 上市日期，但在優化體驗後，市場對其銷售充滿信心，隨著產品即將上市，負責提供 HomePod 電源線的百和興業 - KY(8404) 業績也有望受惠，目前已接獲的正式訂單約 320 萬台，預計今年 2 月前完成出貨，可貢獻單月營收約 1,200 萬元，後市可期。

百和興業 - KY 自去年 6 月切入蘋果供應鏈，並於第三季開始交貨，目前已接獲的正式訂單共 320 萬台，百和興業 - KY 表示，在 HomePod 產能持續增加下，不排除未來能接獲更多訂單，從去年 8 月起，每月皆穩定出貨約 20 萬台，貢獻單月營收約 1,200 萬元，目前蘋果佔公司營收比重約 1.7%，後續有望再擴大。



蘋果對 HomePod 銷售後市持正面看法，甚至傳出上修其出貨量至 1,200-1,500 萬台，增幅上看五成。市場看好 HomePod 可成為提振台灣電子廠業績的強大動能。



另外，百和興業 - KY 於 2015 年推出緹花網布，該新品受市場青睞，2016 年即貢獻營收逾 800 萬元，2017 年則有 1.2 億元，成長幅度驚人，百和興業 - KY 表示，越南廠將於今年第二季正式量產緹花網布，在產能全開下，有望持續帶動銷量及整體毛利率成長。



百和興業 - KY 表示，在既有產品穩定成長，以及緹花網布產能增加下，今年營運表現可優於去年。







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