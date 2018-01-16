〈年節採買攻略〉7-11虛實並進 強打日本禮盒最齊全線上購物中心

距離農曆春節已倒數 1 個月，超商龍頭統一超 (2912-TW) 旗下 7-ELEVEN 今 (16) 日指出，除了預購活動已大開紅盤，明日起在全台超過 5000 家實體店面再推出近 180 款禮盒，有 3 成商品獨家供應，預計推升類別業績年成長 10%，而 7-ELEVEN 線上購物中心 ibon mart 則主打日本進口和名店商品兩大方向，力拚成為「日本禮盒最齊全的線上購物中心」。

據 ibon mart 銷售觀察，近 2 年日本進口網購禮盒持續成長超過 1 成，主打名店名物的知名品牌禮盒則持續站穩網購禮盒排行榜，因此，今年的春節禮盒網購活動主打「日本進口」與「定番名店」兩大結構，依據不同族群預算考量區分 3 大價格帶 (300 元、400 元、500 元)，共提供超過 300 款選擇，其中人氣日本進口品占比達 10%。

而在實體店面，7-ELEVEN 表示，12 月底搶先開跑的 2018 年春節禮盒預購業績已較去年同期成長近 1 成，買氣熱絡，以水果、糖果餅乾類最暢銷，占比達 7 成，明日起第二波禮盒銷售開跑，商品價格帶落在 199-4399 元不等，可滿足全客層需求，其中，獨家新品占比達 3 成，藉此與其他通路做出差異化，而商品結構也因應國人年節偏好送禮類別，強化蛋捲、卡通肖像禮盒和補品禮盒等。

除了超商龍頭，百貨業者也積極搶搭周邊商機，SOGO 百貨台北店 (忠孝館 / 復興館 / 敦化館) 共同企劃旺年禮饌特輯，提出超過 500 款各式年菜禮盒，包括三合院旺福年菜套餐、鼎泰豐元盅雞湯禮盒、台灣眷村菜福忠字號等，甚至還有 N°168 PRIME STEAKHOUSE 爐烤美國帶骨牛小排禮籃，預計帶動年節業績成長 1 成。

SOGO 表示，目前館內中式餐廳部份除夕夜兩段餐期均已預約額滿，預料整體年節業績將成長 10%。