〈年節採買攻略〉量販雙雄強打異國禮盒 日本進口的品項最夯

逐漸進入年菜訂購和年節禮品採購高峰，量販業者積極搶攻透過一條龍的產品組合搶攻自用和送禮需求，潤泰全 (2915-TW) 旗下大潤發今 (16) 日宣布館內直接集結 20 家名店的年菜，同時，與遠百 (2903-TW) 旗下愛買不約而同都強打異國禮盒，又以日本禮盒最受歡迎，愛買也說明，今年年節禮盒品項高達 300 項、其中新品就占了一半，再加上同步推出年節檔期最深折扣促銷，預計可推升年節業績成長 10-20%。

大潤發說明，今年年節集結 20 家名店的美味澎湃年菜，包括有過年最熱門的菜色佛跳牆、櫻花蝦米糕、黑蒜頭燉雞和干貝麻油雪花豬等，還有各式糖餅、名品禮盒。

另一方面，大潤發全台 22 間分店也將陸續祭出新春優惠活動，包括 1 月 27、28 日延長營業時間至翌日凌晨 1 點，且全館單筆消費滿 2000 元就送 9 折現金抵用券活動，另外還有買電器送提貨券回饋。

愛買則說明，今年超過百款禮盒都是新導入的商品，包括有日本最夯的北海道薯條三兄弟禮盒、義大利必買的威琪 85% 巧克力珍藏木盒版禮盒、美國培珀莉餅乾美式豪華禮盒、荷蘭歐洲假期焦糖煎餅下午茶禮盒，以因應國人喜愛購買進口商品的消費趨勢。

愛買也指出，因應去年生鮮熱銷商品的趨勢，今年對於生鮮禮盒也強化進口商品選項，包括日本熊本 / 福岡草莓禮盒、日本蜜富士蘋果禮盒、紐澳櫻桃禮盒、日本最高傑作蜜柑禮盒、日本金星 / 世界一蘋果禮盒等高達 10 餘款。

另外，愛買集結遠東集團的資源，讓消費者使用 Friday 電子錢包結帳時單筆滿 2000 可現折 200(最高折抵 500)，若再加上其他信用卡折扣，等於消費滿 5000 就能同時享有 900 元優惠，是年貨檔期歷年來最深折扣。

愛買估計，年前預計將送出 5000 萬現金回饋，業績成長上看 20%。