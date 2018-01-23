台灣麥當勞明起12項商品調漲 平均漲2-4元

台灣麥當勞今 (23) 日宣布，整體考量營運成本並檢視產品價格結構，自明 (24) 日零時起調整部分產品價格，其中，單點主餐調漲「麥脆鷄」主餐 (2 塊)1 項，超值全餐調漲 2 項，均調漲 4 元，點心和其他單點商品共調整 8 項，調漲 2-3 元不等，而早餐薯餅也調漲 2 元，整體來看共調漲 12 項商品價格。

台灣麥當勞說明，單點主餐本次調降 1 項、調升 1 項，超值全餐其餘 12 項主餐，單點價格不變。其中，人氣產品「黃金起司豬排堡」單點價格調降 4 元，搭配套餐維持百元有找，不過，「麥脆鷄」主餐 (2 塊) 價格調漲 4 元。

而配餐 (需搭配超值全餐) 調漲 2 項，3 項不變，其中，超值全餐五款配餐選擇中，「A 經典配餐」、「B 清爽配餐」調升 4 元，而「C 酷炫配餐」、「勁脆配餐」和「E 豪麥配餐」三款配餐價格維持不變。

早餐調降 1 項主餐，其餘 18 項主餐不變，調升 1 項配餐，其中，「吉事蛋堡」單點和搭配有氧早餐均調降 6 元，單點「薯餅」調升 2 元，超值早餐 39 元起仍持續供應。

點心 / 其他單點類共調升 8 項，其餘 27 項不變，其中，蘋果派、薯條、聖代、麥脆鷄等 8 項點心單點價格調升 2-3 元。

台灣麥當勞強調保留超值全餐百元有找，39 元超值早餐，以及「1+1=50」優惠不變；此外，「甜心卡」買 A 送 B、「麥當勞報報 APP」和「麥當勞點點卡」也將持續推出。