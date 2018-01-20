名家論壇》洪孟楷／再談從跨年卡司看兩岸藝人影響力危機

上周針對兩岸跨年晚會藝人卡司寫了篇評論，受到眾多網友討論，而台灣藝術大學廣播電視學系賴祥蔚教授也於 1/17 發表大作「台灣演藝人才的斷層危機」來呼應相關議題，在在都是為了台灣的影響力日漸式微而擔憂。關心此議題者眾，是以更期待能以理性的態度共商討論，別再事事遇中國就反，這種態度絕對不是有自信的表現。

上周評論最後留下幾個問題，而其中直接的問，「台灣的文化輸出能力，也已經在吃老本了嗎？」很顯然地，依照現況，這是個肯定的答案。文化有許多，雖然本文主要探討流行文化，但其餘部分不也是如此？

從 2007 年之後，再也沒有出現過能讓全華人市場都買單的台灣歌手，換句話說，現在念出名號的所謂天王天后，幾乎都是 2000 年前後出現者；而要問現在台灣大學生愛聽的歌曲有誰，薛之謙、李榮浩等大陸歌手榜上有名，更別提前兩年「小蘋果」這首洗腦神曲紅遍台灣，當年度尾牙幾乎每場必跳，這代表著文化輸出度已經轉向的被接受了。

當現在台灣新人歌手都無法自信的說，未來能夠像周杰倫一樣，只要有華人的地方、就會至少有人會聽、會哼、會唱周杰倫的歌？要知道，在異鄉求學時的華人同學，也許來自不同國家，但周杰倫是我們共同的語言。而這樣的軟實力，就是結合妳我的能力。

當台灣失去再創造一個周杰倫、張惠妹、SHE 的機會和環境，當我們的一線歌手都只能在對岸的大製作節目看到時，這樣的虹吸效益，我們還能假裝沒看到多久？

再者，大陸市場越趨強大，電視節目製作費用、廠商廣告贊助、製作企劃靈活，更看得出已經在領導流行與話題，從這幾年的「嘻哈」、「好聲音」、「歌手」系列，每每創造不可能的天王天后火花組合，或是導師的價碼不斷翻高，能玩的花樣太多、能吸引的目光太廣、能引領的話題太強；這樣，又怎麼能不正視問題呢？

筆者不是吹捧對岸經濟實力，而更是希望台灣能自立自強的推陳出新，唯有正視問題才能進一步解決問題。如果只一昧地用「愛台灣」來拒絕交流、掩蓋問題，這無疑是駝鳥埋頭的自我安慰，台灣，真的沒有太多時間可以再浪費。

羅馬不是一天造成，冰凍三尺當然也非一日之寒；不要自我設限政治意識形態，而有幾件事是可以共同推動。

第一，政府應該盡力創造兩岸共同打造一個市場機會，讓台灣的人才能夠更接近賺取對岸市場的生意機會。互相開放、互通有無，過去服貿協議時在野黨的杯葛導致最後無法簽署，讓機會稍縱即逝，如今回頭再看，這漸行漸遠的差距又有誰能彌補？是以現在的民進黨政府應當盡力創造有未來的互動。做不到，就是在箝制台灣的生機。

再者，台灣企業應有認知，團結一致。面對亞洲、甚至是全世界的市場，觀眾人數已經不再是過去 2300 萬人的思考，而是相互整合資源，成為一個台灣隊來打市場，近來看到筆者友人整合邀請政府投融資代表、創投業者、群眾募資、影音平台、新創製作團隊等不同面向專業人士，共組「新媒體暨影視音發展協會」，這是值得肯定和鼓勵的開端。更代表著未來不是只專做一個環節就好，而是在開發初端，已經想到後續發行、通路、市場、資金等多面向，上中下游完整，才有一加一大於二的效果。

最後，由衷相信台灣的軟實力其實從未消失，而能夠江山代有才人出更是我輩期待，也許未來的幾年仍須從對岸的跨年節目上看台灣藝人精彩演出，但如果都能有源源不絕的台灣藝人持續攻占全球華人目光，這又未嘗不是另類台灣奇蹟呢？能讓全球華人都哼唱的台灣流行歌曲，這不也是另類的反攻大陸嗎？

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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