響應新南向、布局海外 中油斥資18億越南建廠

中油表示，宏越結合國光牌潤滑油的生產技術及溶劑銷售經驗，以及合興石化及和勝倉儲在越南的化學品市場開發與倉儲經營管理等經驗，共同在越南投資興建潤滑油摻配廠及溶劑與化學品倉儲接收站，開發越南及東協市場，計畫興建 1 座年產能 3.2 萬公秉的潤滑油摻配廠與 15 座儲槽總容量，一共 2.5 萬公秉的倉儲接收站。

中油董事長戴謙指出，越南是一個極具開發潛力的國家，為了響應政府新南向政策，這是他們繼與台灣石化合成、慶豐環宇及越南 HPI 公司在北越海防市合資成立台海石油公司後第二件重大的南向投資案，也是中油積極海外布局的具體成果展現。

中油強調，宏越公司開工動土是他們開拓東南亞貿易版圖的重要里程碑，期望未來藉由宏越及東協區域整合的利基，推廣中油生產的潤滑油、溶劑及化學品至東南亞國家，提供越南當地人才就業機會，促進投資及人才資源雙向交流，創造互利共贏的合作模式。

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