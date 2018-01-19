澳網／詹皓晴驚險晉級16強有望和詹詠然上演姐妹鬩牆

台灣網球好手詹皓晴今（19）日和搭擋 Katarina Srebotnik 在澳網女雙出賽，對上 Michaella Krajicek、Alla Kudryavtseva 儘管一度被對手逼出賽末點，不過並沒有化解詹皓晴組合的氣勢，以 4:6、6:3、7:6 逆轉晉級。

首盤詹皓晴、Srebotnik 在第 3 局遭到破發，雙方一路保發，最後以 4:6 讓出首盤，次盤詹皓晴、Srebotnik 在第 6 局率先破發，以 6:3 扳回一盤。

決勝盤雙方都展現韌性，僅管第 3 局詹皓晴、Srebotnik 先破了對手發球局，但下一局又被回破，隨後雙方一路保發，形成拉鋸戰。

第 10 局 Krajicek、Kudryavtseva 率先逼出賽末點，不過詹皓晴和搭擋展現韌性，化解 1 個賽末點後，保發成功，次局詹皓晴 2 度逼出破發點，不過也都被對手順利化解。

比賽來到搶 7，詹皓晴在第 4 分直線回擊得分，這次回擊球也瓦解對手的士氣，詹皓晴、Srebotnik 連得 4 分，以 6:2 率先逼出賽末點，她們沒有浪費，在搶 7 以 7:2 收下這場比賽。

詹皓晴挺進 16 強，稍晚大會第 1 種子詹詠然和搭擋 Andrea Sestini Hlavackova 若是也順利晉級，「詹家姊妹」將會在 16 強賽上演姐妹鬩牆。

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