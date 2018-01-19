貴金屬盤後─黃金收低12美元 創逾一個月 最大單日跌幅

黃金週四收低，並創逾一個月來，最大單日跌幅。

近來，美國債券殖利率上升，美國股市亦創新高點，黃金却仍上漲至數月高點，投資人因而感到擔憂。

分析師說，債券殖利率上升，股市創新高，這種情況下，黃金通常不會上漲。今日黃金下跌，只是回到更正常型態。

2 月黃金下跌 12 美元，或 0.9%，收於每盎司 1327.20 美元，創 12 月 7 日以來最大單日跌幅。

週三，黃金則創 9 月 8 日以來最高收盤水準。

分析師說，聯準會 (Fed) 於 12 月中升息後，黃金上漲了 100 美元，理應回檔整理。一個月時間，上漲近 8%，漲幅不可謂不大，回檔在預期之中。

比特幣與加密貨幣大幅下跌，亦增加了黃金需求。此外中國在新年之前，黃金需求亦強勁。

分析師說，短期內，黃金投資人謹慎，但中期而言，非常看多，預期 2018 年，黃金將突破 1500 美元。

同時，投資人亦注意美國政府週末可能關門。若國會於週五未能達成協議，通過臨時支出法案，美國政府某些部門將被迫停止運作，屆時黃金可能有部份避險買盤。

週三，聯準會 (Fed) 公布褐皮書報告指出，Fed 今年仍將升息三次。該報告公布後，美元上漲，對黃金構成壓力。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 1.2% 至每盎司 16.954 美元。3 月銅上漲 0.3% 至每磅 3.199 美元。

3 月鈀金下跌 1.5% 至每盎司 1093.30 美元，週三收於每盎司 1109.70 美元，創新收盤高點。4 月白金下跌 0.4% 至每盎司 1007.20 美元。