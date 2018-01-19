盤前財經大事搶先讀2018年1月19日

今日操盤前瞻

股東會：三洋紡、華美

新股掛牌：宬世環宇

歐元區 11 月經常帳

美國 1 月密歇根大學消費者信心指數

蘋果沒有說要雇用 2 萬名新人 也沒有說要匯回海外現金

根據 MarketWatch 分析報導，蘋果週三宣布了幾項計畫，被認為是承諾將雇用數萬名勞工，並匯回大筆海外現金。其實並非如此。閱讀全文...

〈稅改三讀過關〉調高 4 項扣除額 全台 542 萬戶受惠

農曆年前立法院送出減稅大紅包！攸關全民稅改的所得稅法部分修正草案於今 (18) 日立法院三讀通過，其中包括調高標準扣除額、薪資所得扣除額、身心障礙特別扣除額和幼兒學前特別扣除額等 4 項扣除額，而調整後，社會新鮮人月薪 3 萬元、雙薪家庭年薪 81.6 萬元、雙薪 4 口年薪 123.2 萬元，均可免納所得稅，估全台 542 萬戶受惠。閱讀全文...

〈台積電法說〉張忠謀最後一場法說 感性告別法人「我會想念大家」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 召開法說會，也是董事長張忠謀的最後一場法說，張忠謀在法說最後對法人說，這段時光很開心，未來會想念大家。閱讀全文...

〈金管會新春展望〉擴大資本市場規模 多元上市櫃條件 Q1 完成法規修正

金管會主委顧立雄主持新春記者會。台股不但站穩最長萬點行情，今日一度衝高到 11100 點，為持續擴大資本市場規模，金管會表示，今年第一季就會完成相關法規修正，只要是企業符合一定市值或淨值、營業收入、營業活動現金流入，不需有任何獲利數據，就可向證交所、櫃買中心申請在台灣上市櫃。閱讀全文...

〈天堂 M 好威〉橘子轉型全生態網路企業 目標子公司獲利全壘打

台北國際電玩展將登場，遊戲橘子 (6180-TW) 宣布，今年將在天堂 M 率領集團 5 家子公司合力參展，攤位數合計 108 個，展現集團轉型朝全生態網路企業發展的初步成果；董事長劉柏園坦言，今年會進行子公司的調整，目標所有轉投資子公司都獲利，他希望可以全壘打。閱讀全文...