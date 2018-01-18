〈FII赴陸掛牌〉上市募資有8大用途 橫跨5G、工業物聯網等投資

鴻海 (2317-TW) 將在 31 日召開股東臨時會討論旗下富士康工業互聯網赴中國 A 股掛牌，鴻海表示，資金主要將投資於 8 大項目，包括雲計算暨網路設備產業化技改、新世代 5G 工業互聯網系統解決方案研發、新世代高效能運算平台研發中心、高效運算數據中心、工業互聯網平台、手機機構件升級改造、償還銀行貸款及補充流動資金。

鴻海強調，富士康工業互聯網於中國地區上市，並未違反相關法令規定，且該公司仍為本公司之重要子公司，不影響本公司於台灣繼續上市。

鴻海表示，富士康工業互聯網擬於中國市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 並申請在上海證券交易所上市，股票面值為每股人民幣 1 元，本次發行新股股數暫定約占該公司發行後總股本的 10% 左右，最終發行數量擬提請董事會授權該公司董事會或其授權之人根據中國法律法規、資金需求、與中國監管機構的溝通情況及市場情況與主辦承銷商協商確定。

鴻海表示，為配合富士康工業互聯網於中國市場辦理首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 並申請在上海證券交易所掛牌上市，由董事會授權董事長或其指定之人、及 / 或授權子公司富士康工業互聯網董事會或其授權之人 (依其情形適用之) 根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格 (包括價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售、募集資金用途、出具承諾函以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項。