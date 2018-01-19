豐盛控股(00607-HK)擬售中國傳動(00658-HK)控股權

豐盛控股(00607-HK)與中國高速傳動(00658-HK)聯合宣布，豐盛之直接全資附屬公司Five Seasons 及豐盛主席季昌群，各自與一名獨立第三方就涉及中國傳動50%以上，但不超過75%已發行股份，而可能作出之有條件自願部分現金要約訂立諒解備忘錄。

Five Seasons 直接持有中國傳動約12.086億股股份，相當於已發行股本約73.91%。季昌群間接持有中國傳動1789萬股，相當於已發行股本約1.09%。Five Seasons 及季昌群均為中國傳動控股股東。

鑑於潛在要約人須就建議要約申請監管批准，Five Seasons已同意於諒解備忘錄日期起計六個月期間，除於有關期間前進行且已知會潛在要約人之活動及中國傳動於其日常業務過程中就出售資產及業務進行之活動外，其不得直接或間接出售、轉讓、質押或以其他方式出售其於中國傳動之股份或其中權益；或就出售其於中國傳動之股份或中國傳動之業務或資產與任何人士進行任何磋商、向任何人士提供任何資料或訂立任何協議、安排、諒解備忘錄。季先生已就其與潛在要約人訂立之諒解備忘錄中有關其於中國傳動之直接及間接股權作出類似排他性承諾。

豐盛控股申請今早復牌。

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