〈天堂M好威〉橘子轉型全生態網路企業 目標子公司獲利全壘打

台北國際電玩展將登場，遊戲橘子 (6180-TW) 今 (18) 日宣布，今年將在天堂 M 率領集團 5 家子公司合力參展，攤位數合計 108 個，展現集團轉型朝全生態網路企業發展的初步成果；董事長劉柏園坦言，今年會進行子公司的調整，目標所有轉投資子公司都獲利，他希望可以全壘打。

橘子集團從 2014 年起擴張事業布局，以遊戲為核心，跨足支付、電商、影音、群募、通訊等領域，成立第三方支付的橘子支、兩岸跨境電商樂利數位、100% 原創內容網路影音視頻酷瞧新媒體、及群眾募資平台的群募貝果等子公司，轉型朝全生態網路企業發展。

劉柏園表示，今年是調整的 1 年，擴大使用者基礎及獲利是雙路並行，如果獲利不好不排除進行整併等調整，預計要到下半年才會看的出來，但他相信獲利不難，目標是全數子公司都能獲利；目前看起來以數位娛樂平台樂點 (GASH) 看來最快，另外，對橘子支也有些期待，但因用戶整合預計第 2 季才完成，目前使用者介面還不夠好，還在努力中，要讓用戶更簡單使用。

劉柏園同時宣布今年將由天堂 M 率領，攜手旗下 5 家子公司、合計 108 個攤位的規模參加台北國際電玩展，打造具互動遊戲及影音娛樂的「天堂Ｍ上市滿月狂歡派對」，從手機遊戲串聯影音新媒體、行動支付到二手交換市集等各種行動化應用，展現集團邁向全生態網路企業的初步成果。

橘子指出，集團 5 大子公司將聯手打造台北國際電玩展台灣品牌最大展區，延續天堂 M 上市滿月氣勢，以天堂 M 為核心，遊戲橘子台灣區、GASH、酷瞧、Swapub 及橘子支等聯合出擊，進駐台北國際電玩展； 遊戲橘子台灣區除準備豐富好禮外，同時推出首款「天堂 M 紀念公仔 - Q 版食人妖精」，現場還將特別展出高達 2.5 米高的「死亡騎士」巨大模型。