〈稅改三讀過關〉調高4項扣除額 全台542萬戶受惠

農曆年前立法院送出減稅大紅包！攸關全民稅改的所得稅法部分修正草案於今 (18) 日立法院三讀通過，其中包括調高標準扣除額、薪資所得扣除額、身心障礙特別扣除額和幼兒學前特別扣除額等 4 項扣除額，而調整後，社會新鮮人月薪 3 萬元、雙薪家庭年薪 81.6 萬元、雙薪 4 口年薪 123.2 萬元，均可免納所得稅，估全台 542 萬戶受惠。

根據所得稅制優化方案，綜所稅標準扣除額由 9 萬元提高為 12 萬元 (有配偶者加倍扣除)、薪資所得及身心障礙特別扣除額由 12.8 萬元提高為 20 萬元，增幅達 33% 至 56%；而幼兒學前特別扣除額由 2.5 萬元大幅提高為每人 12 萬元。

而若依照上述扣除額調整，社會新鮮人年薪 40.8 萬元 (即月薪 3 萬元以下)、雙薪家庭年薪 81.6 萬元、雙薪 4 口之家 (扶養 2 名 5 歲以下子女) 年薪 123.2 萬元，可免納所得稅。此外，也調降綜所稅最高稅率為 40%，刪除綜合所得淨額超過 1 千萬元部分適用 45% 稅率級距。

至於個人股利所得計稅方式可按下列 2 種擇一擇優適用，包括股利併入綜合所得總額課稅，並按股利之 8.5% 計算可抵減稅額，抵減應納稅額，每一申報戶可抵減金額以 8 萬元為限，全年股利所得約 94 萬元以下者可抵稅或退稅；或是選擇股利按 28% 稅率分開計算稅額，與其他類別所得計算之應納稅額合併報繳。

營所稅率部分，則由 17% 調高為 20%，課稅所得額未超過 50 萬元之營利事業，採分年調整，2018 年稅率為 18%、2019 年度稅率為 19%，2020 年以後始按 20% 稅率課稅。

另外，營利事業未分配盈餘加徵營所稅稅率由 10% 調降為 5%；外資股利所得扣繳率由 20% 適度調高為 21%，並廢除兩稅合一部分設算扣抵制，刪除營利事業設置股東可扣抵稅額帳戶、相關記載、計算與罰則，以簡化稅制稅政。

財政部表示，本次整體稅收損失約 198 億元，不過透過整體投資工作稅制環境改善，將可創造就業，增加國民所得，增裕稅收，此稅改修正案將於 2018 年施行，民眾於 2019 年 5 月申報所得稅時適用。