能源盤後─制裁伊朗待觀察 庫存數據回落 油價續揚 布侖特盤中觸及70美元

由於貿易商等待川普政府決定是否延長對伊朗制裁的臨時豁免，以及美國產量回落和國內原油庫存減少 8 週影響，油價週四再次創 3 年新高。

數據顯示商品供應下降幅度超過預期，天然氣價格創下 6 週新高。

紐約商品交易所 (NYMEX) 2 月西德州中質原油 (WTI) 上漲 23 美分或 0.4%，收於每桶 63.80 美元，盤中最高達 64.77 美元。倫敦 ICE 期貨交易所 3 月布侖特原油小漲 6 美分或 0.1%，收於每桶 69.26 美元。盤中一度登上重要心理關口 70 美元。

WTI 和布侖特價格再創 2014 年 12 月初以來的最高價位。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 週四在一份報告中表示：「儘管對目前牛市反彈的擔憂持續，本週油價無疑繼續看漲。」價格連續第 4 個交易日攀升。

能源信息管理署（Energy Information Administration）報告，1 月 5 日當周原油庫存減少 490 萬桶，週四價格回升。這是連續第 8 週庫存下滑。EIA 還表示，美國原油總產量每天下降 29 萬桶至 948.2 萬桶。

S&P Global Platts 石油期貨編輯 Geoffrey Craig 表示：「在過去 8 週內，庫存已經減少了 3940 萬桶，幾乎將 5 年平均水平減半。」

總體而言，Otunuga 表示：「現在越來越清楚的是，主要供應中斷，地緣政治風險以及對 OPEC 供應削減重新平衡市場的樂觀情緒日益加劇，可能是石油復甦的重要原因。」

他說，雖然目前的市場樂觀情緒仍在上漲，但必須記住，美國頁岩油產量的增加有能力使石油出現下行風險。

分析師指出，石油價格上漲可能會刺激 OPEC 成員國想要作弊；OPEC 成員去年底同意延長到 2018 年的減產幅度。

與此同時，美國總統川普預計將於本週決定是否放棄對伊朗的制裁，這個決定對伊朗的石油出口有影響。

瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示：「鑑於在過去的制裁制度下，大部分出口被打亂，對於石油市場來說，觀察他決定對伊朗採取什麼行動是非常重要的。」

伊朗經歷了 2 週的反政府抗議，伊朗經濟沒有受益於 2 年前解除國際制裁的預期。

週四 NYMEX 天然氣價格上漲，EIA 報告顯示，截至 1 月 5 日當周美國國內商品供應量下降了 3590 億立方英尺，創下了有史以來的最高紀錄。

2 月天然氣上漲 17.8 美分或 6.1%，收於每百萬英熱單位 3.084 美元，為自 11 月 29 日以來交投最活躍的合約以來的最高價格。

在 NYMEX 的其他能源產品中，2 月汽油上漲 0.2% 至每加侖 1.837 美元，2 月熱燃油收於每加侖 2.077 美元，下跌 0.2%。