比特幣「淘金熱」帶旺周邊廠商 這家冷錢包公司獲7500萬美元融資

摘要：Ledger 生產並銷售所謂的「冷錢包」，這種錢包可離線儲存數位貨幣，避免投資者因駭客襲擊而遭遇損失。去年其業務爆炸式增長：2016 年營收僅 60 萬歐元，2017 年則暴增至 4600 萬歐元。

比特幣等數位貨幣在全球的火熱，也讓相關周邊設備製造商迅速崛起。

巴黎比特幣錢包創業公司 Ledger SAS 今日宣布，獲得風投機構 Draper Espirit 領投的 6100 萬歐元（7500 萬美元）新一輪融資。這筆資金將用於人員擴充及產品研發等。

Ledger 成立於 2014 年，主營業務是生產銷售能夠儲存比特幣等數位貨幣的「冷錢包」，起售價為 79 歐元。這種錢包可以離線儲存數位貨幣，避免投資者因駭客襲擊而遭遇損失。

Ledger 公司 CEO Eric Larcheveque 表示，區塊鏈相關的一切，都要依賴於私鑰的安全。「如果你把私鑰存放在電腦中，就和買回金條並放在煙囪頂上沒有區別。」

去年 3 月 Ledger 宣布獲得 700 萬美元的 A 輪融資，在那之前曾獲得 130 萬美元種子輪融資。算上最新這一輪融資，Ledger 累計融資金額超過 8000 萬美元。

Ledger 第一款產品 Ledger Nano S 發布於 2014 年 12 月，這是一個 U 盤形態的比特幣硬體錢包。用戶在電腦上進行交易時，必須要在設備端輸入 PIN 碼確認交易。即便電腦被駭，交易未經這款錢包確認也不會執行。

2016 年 12 月，Ledger 又推出 Ledger Blue 這款更高端的錢包，有觸控式螢幕，價格也更貴，229 歐元起售。

（上圖來自 Ledger 官網）

在過去兩年中，隨著比特幣行情的火爆，尤其是在 2017 年比特幣價格暴漲之際，Ledger 的業務也爆炸式增長。2016 年其營收僅為 60 萬歐元，2017 年則暴增至 4600 萬歐元。

Larcheveque 提到，自公司成立以來，Ledger 已售出大約 100 萬個產品，今年銷售目標是 300 萬到 600 萬個。

（比特幣價格走勢，圖片來自 CoinMarketCap）

『新聞來源／華爾街見聞』