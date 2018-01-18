加密貨幣回魂了 瑞波幣反彈逾50%領漲

南韓與中國政府，皆有意禁止加密貨幣交易，導致市場掀起拋售潮，週三比特幣、以太幣、瑞波幣等主要加密貨幣，全數慘跌；不過，週四 (18 日) 便全線反彈，其中，瑞波幣回升幅度，更高達 50%。

即便已止跌回升，但這波拋售潮，確實讓加密貨幣元氣大傷，市值最高的比特幣，一度重挫逾 50%，市值蒸發約 300 億美元。

CoinDesk 數據顯示，週三早盤，比特幣一度跌至 9,199.59 美元，但美東時間週四上午 7 點 38 分，已反彈至 1 萬 1,887.19 美元；以太幣也從週三低點 780.92 美元，回升至 1,074.43 美元；兩大加密貨幣價格，似乎正逐漸趨穩。

另一方面，由 CoinMarketCap 數據可得知，週三下跌 90 美分的瑞波幣，週四亦反彈至 1.60 美元，漲逾 50%。

南韓財長金東兗日前表示，關閉加密貨幣交易所，仍是政府管制措施選項之一，有關機構會祭出一套打擊「非理性」加密貨幣投資熱潮的措施，例如實名制交易或課稅。

據《路透社》報導，1 份政府內部會議記錄顯示，中國人民銀行副行長潘功勝認為，政府應禁止加密貨幣交易，「不該支持與實體經濟無關的偽金融創新！」

加密貨幣公司 Cryptocompare 創辦人 Charles Hayter 在接受 CNBC 採訪時則強調，加密貨幣市場，有很大的發展空間；長期來看，政府對市場進行管制，是好事一樁，但，不必要的箝制與官僚作風，恐抑制加密貨幣發展。

然而，市場上也有不同意見，例如「股神」巴菲特就主張，比特幣根本不具任何價值，它是「真正的泡沫」。

近期 1 份報告指出，分析師認為，比特幣價格上漲，與大格局的策略性思考無關，純粹是投資人相信它會漲，「人們購買比特幣，不是因為相信它未來會成為全球通用法定貨幣，只是覺得它會漲。」

這份報告稱，比特幣「具備『投機泡沫』的所有特徵，我們預期，它終將破滅。」