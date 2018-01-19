區塊鏈很安全？駭客偷走14%的比特幣與以太幣

竊取虛擬貨幣的豐厚報酬，使得它們成為駭客主要攻擊目標，但區塊鏈與加密貨幣的崛起，也提供網路安全公司，一個利潤豐富的新市場。

根據 Autonomous Research LLP 全球金融科技戰略總監 Lex Sokolin 的說法，在過去不到 10 年的時間內，駭客已偷走全球約 14% 的比特幣與以太幣，當時價值約 12 億美元，但在虛擬貨幣於 2017 年年底價格爆炸性攀升後，實際價值可能更高。Sokolin 說：「看起來加密貨幣駭客，是一個年營收 2 億美元的市場。」

而根據 WinterGreen Research 執行長 Susan Eustis 的看法，發生虛擬貨幣被駭客攻擊或竊取的事件，使得政府與相關公司年損失達 113 億美元，主因為在非法交易的過程中，失去應收的稅款或手續費。

而專家認為，區塊鏈的生態系統，追蹤加密交易的「分佈式賬本」也是脆弱的。區塊鏈安全公司 Comae Technologies 的經營者 Matt Suiche 表示，區塊鏈記錄是共享的，使得它們更難以被改變，所以一些用戶認為區塊鏈非常安全，但在許多方面，它們並沒有比其他軟體更安全，。

區塊鏈的市場尚未成熟，造成他們可能比其他軟體更脆弱，市場上，有各式各樣的區塊鏈服務，而每項功能都有潛在的錯誤，Suiche 認為，除非區塊鏈之後像瀏覽器一樣，市場已成熟到剩幾位主要競爭者，不然以現階段來看，技術人員很難發現每一個錯誤，並保護所有交易。

Forrester Research 的分析師 Andras Cser 表示，儘管要駭入區塊鏈，比要駭進普通商家的資料庫難上許多，但相對地，報酬也更豐富，駭客可能得知更多的訊息。