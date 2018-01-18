美國汽油、燃料供給估大增 國際油價走跌

美國能源情報署 (EIA) 將公布原油庫存報告，據估計，美國汽油及燃料供給，可能大幅增加，消息一出，週四 (18 日) 早盤原油期貨價格，小幅走跌。

美東時間週四上午 3 點 30 分，西德洲中級原油期貨下跌 5 美分，至每桶 63.91 美元；布蘭特原油期貨跌 16 美分，至每桶 69.22 美元。

美國石油協會 (API) 於週三收盤後表示，上週美國原油庫存減少近 510 萬桶，遠高於分析師預估的 360 萬桶。

然而，API 的報告也顯示，美國汽油庫存增加了 180 萬桶，柴油和加熱用燃油，增加約 60.9 萬桶。

不過，API 的估計值，經常與 EIA 的官方數據，有很大落差。

受石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯減產影響，國際油價自 2017 年 12 月初迄今，上漲約 13%，而這項減產協議，將持續至 2018 年底。

但有分析師示警，未來幾週，美國頁岩油業者可能會增產。

其它能源交易表現方面，汽油期貨下跌 0.2%，至每加侖 1.864 美元，加熱用燃油也下跌 0.2%，至每加侖 2.065 美元；天然氣期貨跌 1.5 美分，至每百萬英國熱量單位（mmbtu）3.218 美元。