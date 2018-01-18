換電式電動機車公版規格將延後推出

原訂 1 月就要確定的電動機車換電標準，因為光陽機車拋出要自提版本而延後。

，經濟部工業局表示，既然光陽要推版本，就只能等他，而且經濟部也沒有給時間表，所以公版標準何時推出，只能確定會延後，延到何時則無法確定。

原訂 1 月就要確定的電動機車換電標準，因為光陽機車拋出要自提版本而延後。

傳出經濟部打算以電動車龍頭 Gogoro 的電池交換站規格，做為台灣交換電池的公版規格後，遭批圖利廠商，連電池都要 Gogoro 化。不過，油車龍頭光陽拋出變數，表示將推出自家版換電標準，經濟部現在也表態，表示將等光陽提出版本再說。

經濟部工業局組長黃裕峰表示，產業標準原本是希望這個月可以訂出，但現在沒辦法，因為要等光陽提，主要是要看光陽的版本，才有辦法繼續，「在光陽還沒說的時候，我們希望是這個月，但光陽這幾天才說，光陽自己提的版本不可能在這個月獲得所有產業的同意，因為有太多技術細節要討論了，我們還是要看光陽的充換電系統，才能繼續討論。」

黃裕峰強調，產業標準並非是由工業局制定，而是業者自己決定，產業標準技術小組會議會討論出一個結果，最後由業者投票，採「共識決」決定。

至於經濟部願意等光陽多久？工業局說，只要有業者要提版本，就不能排除他。

中廣記者陳儷方台北報導。