〈台積電法說〉今年成長動能三好一壞 行動裝置營收僅估持平

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望全年，董事長張忠謀預期，全年營收將成長 10-15%，上半年較去年同期成長 15%，下半年則成長接近 1 成，而四大平台中，高速運算、車用電子與物聯網都可維持成長，行動裝置僅估持平，表現較其他三個平台失色。

張忠謀強調，今年整體半導體營收估成長 6-8%，扣除記憶體估成長 5-7%，晶圓代工營收成長 9-10%，台積電營收估增 10-15%(以美元營收計算)。

其中，四大平台中，高速運算受惠持續擴充的 AI(人工智慧) 應用，加上挖礦市場快速升溫，相關電子設備出貨成長動能強勁，整體高速運算成長率為四大平台之冠，其次才是物聯網與汽車相關。

相較三大平台，今年行動裝置晶圓出貨估下滑，但由於每台手機的半導體內含價值增加，因此整體行動裝置營收仍可與去年持平，表現較其他三平台失色。

共同執行長魏哲家強調，今年整體智慧型手機數量，預期是低個位數成長，其中高階智慧型手機需求下滑，不過中階、低階手機數量將低個位數成長，而對台積電而言，由於半導體價值提升，因此行動裝置平台營收估持平。

台積電的預估，也引起市場擔憂，包含蘋果在內等相關手機廠商新機成長動能恐有逆風，法人直指，台積電行動裝置營收僅估持平，手機相關供應鏈今年營運恐有不少壓力。

在營收占比部分，台積電指出，今年全年行動裝置營收比重仍可維持 50%，高速運算估達 25%，汽車與物聯網相關各占 10%。

至於 7 奈米，台積電預期，今年第 2 季就會開始量產，張忠謀認為，今年營運週期與去年相當，可預期第 4 季將是全年最高峰，屆時除 7 奈米放量，10 奈米也是維持成長性，支撐整體營收成長。

魏哲家預估，今年 7 奈米全年營收比重約達 10%，與去年 10 奈米的營收比重一致。張忠謀則強調，台積電 10 奈米市占率接近 100%，7 奈米預期也可維持很高的市占率，展現對先進製程的信心。