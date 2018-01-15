國發基金力挺太陽能三合一 新日光股價一度漲逾3%

國發基金通過參與投資新日光 (3576-TW)、昇陽光電 (3561-TW) 及昱晶 (3514-TW) 三合一合併後的存續公司，政府展現推動太陽能產業發展的企圖心，不過，除新日光股價續揚，漲逾 1%，昇陽光電、昱晶盤中都翻黑呈現漲多拉回。

新日光、昇陽光電、昱晶 3 家太陽能廠去年 10 月 16 日決定合併，新日光為存續公司，隨後再更名為聯合再生能源，由新日光董事長洪傳獻擔任聯合再生能源董事長。

國發基金管理委員會 11 日通過確定參與投資新日光、昱晶與昇陽光電 3 家太陽能廠合併後的存續公司（聯合再生能源），國發基金表示，投資比例將不超過民間最大股東，並要求公司辦理公開募資，同時將取得董事席次。

獲得注資後，3 家公司也會召開董事會簽署正式合併契約，今年召開股東臨時會通過此案，接著等公平會審議、通過，即可完成合併程序，預計第 3 季完成整併案。

洪傳獻指出，合併案預計第 3 季中旬前完成，合併後將改變商業模式，進行垂直整合，發展從矽晶圓、電池至模組及系統的生產模式，預期聯合再生能源新公司成立後的隔年就會獲利，以目前三家公司營收規模來看，新公司在合併之後的第一年營收約 500 億元，5 年後營收將可達新台幣 900 億至 1000 億元，有一半營收來自系統貢獻。

新日光今天獲多頭持續湧入，股價最高漲到 14.6 元，漲幅達 3.18%；昱晶股價也一度達 18.75 元，漲幅逼近 2% 後出現獲利回吐賣壓，股價盤中翻黑；昇陽光電一度達 15.5 元，漲幅約 0.98%，盤中股價也翻黑。