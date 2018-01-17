史上最大規模ICO來了 Telegram預定募資12億美元

區塊鏈社群最重要的通訊軟體 Telegram Inc.，正計畫透過 ICO (首次貨幣發行) 集資超過 12 億美元，市場預計，這可能是史上規模最大、最具野心的 ICO 案。

Telegram 旗下產品 Telegram Messenger 於 2013 年推出，成為區塊鏈社群最主力的通訊產品，目前用戶約 1.8 億。與其他產品相較，它特別強調「去中心」的特點，用戶使用點對點的加密方式聊天，內容不會儲存在 Telegram 的伺服器，在使用者登出時，私密聊天內容將全數消失。

根據《彭博》取得資訊，Telegram 的 ICO 分為兩部分，一部分是在今年 2 月前，向風投機構及內部人士預售，規模為 6 億美元。另外 6 億美元則向公眾募集。

12 億美元的募資規模將是史上之最，超越去年 Filecoin 籌集的 2.57 億美元。總計，去年初創企業透過 ICO 募資約 40 億美元，不過愈來愈多政府認定這種方式缺乏監管，甚至直接禁止，也打擊相關 ICO 及數位貨幣價格。

Telegram 開發的區塊鏈平台稱為「TON (Telegram Open Network)」，與多數利用以太坊的開發平台不同，而是做為第三代區塊鏈體系，與以太坊競爭。公司自身推出的貨幣名稱訂為「Gram」，也會成為聊天應用的首選支付方式。

根據文件內容，Gram 預定 2019 年 1 月上市，或最遲於 2019 年底上市。

此外，投資人參與 ICO，將只能使用美元、歐元等法幣，比特幣及以太幣都不在接受範圍內。