蘋果加入美國稅改「紅包潮」 將給發放2500美元員工獎勵

摘要：蘋果公司也加入了美國稅改紅包潮，計劃給全球範圍內絕大部分員工發放價值 2500 美元股票的個人獎勵，預計將在未來幾個月內完成。

蘋果公司宣布，由於稅改的正面影響，將給員工發放價值 2500 美元的個人「紅包」。

據彭博社援引匿名人士稱，未來幾個月中，蘋果公司將陸續向全球範圍內的絕大部分員工發放股票。

在「發紅包」的消息發布之前，蘋果公司宣布了將公司海外資金調回美國的計劃，公司還計劃用調回的資金再建立一個技術園區，同時也會籌建新的數據中心，新增 2 萬個就業機會。

蘋果公司預計海外回流資金將需要交稅 380 億美元。根據最新的 15.5% 的稅率，這意味著蘋果計劃匯回 2450 億美元的資金，幾乎相當於蘋果在海外持有的所有現金。

截至去年 11 月，該公司在國內和海外擁有現金 2689 億美元。蘋果首席財務官 Luca Maestri 在 8 月份的一次電話會議上表示，蘋果公司持有的現金 94％不在美國。

蘋果公司還表示，未來五年公司將給美國經濟帶來 3500 億美元的貢獻。

周三蘋果公司股價經歷了較大波動，盤中創下歷史新高 179.39 美元 / 股，隨後走出 V 字形，尾盤急速拉升，最終收盤上漲 1.65%：

（截圖來自 yahoo）

受稅改影響，此前已經有多家美國公司宣布了「紅包」計劃，其中不乏一些巨頭企業。

美國電話電報公司（AT&T）也因為減稅，宣布給 20 萬員工各發 1000 美元紅包，並增加資本投資 10 億美元。康卡斯特（Comcast）也計劃向 10 萬名員工分別發放 1000 美元的紅包，還承諾在未來 5 年內投資 500 億美元來投資基礎設施。

富國銀行此前也宣布，將向 20 萬名雇員分別支付 1000 美元的獎金，並將最低工資提升至每小時 15 美元，較之前的 13.5 美元提升 11%，明年還將向社區和非營利組織捐款 4 億美元，並於 2019 年開始，將其稅後凈利潤的 2% 用於慈善事業。

『新聞來源／華爾街見聞』