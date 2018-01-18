嬌生擬出售糖尿病護理業務 傳中資為買家

綜合信報財經新聞、新浪美股、騰訊證券今 (18) 日報導指出，路透引述五名知情人士表示，中國買家正尋求收購嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 的糖尿病護理業務，交易作價或達 40 億美元 (約 312 億港元)。

嬌生股價

總部位於美國的嬌生公司去年 1 月曾表示，該公司正在評估其糖尿病護理業務，尤其是專業生產血糖監測產品的子公司 LifeScan、胰島素給藥系統公司 Animas 和糖尿病護理公司 Calibra Medical。而其中一個選擇便是出售。

兩名消息人士稱，潛在競購者中的一個財團包括深圳上市公司三諾生物（Sinocare）和主權財富基金中投公司旗下的中國建銀投資（China Jianyin Investment Ltd）。該財團已聘請了一名顧問參與競標。

報導指出，中國投資者之所以會對強生的這個部門頗感興趣，是因為中國的糖尿病護理市場預計將會取得迅速的增長。根據世界衛生組織 (WHO) 作出的估測，全球範圍內的糖尿病患者有將近三分之一都生活在中國。不過 被點明的中資公司，三諾生物 (300298-CN) 未予證實消息。中國建投和中投公司對此未予置評。

三諾生物股價

嬌生在一份聲明中回應稱，對 LifeScan 公司和 Calibra Medical 公司潛在戰略選擇的評估仍在進行，目前還沒有關於這些業務的公告。不過據三位消息人士透露，該公司已聘請高盛負責這筆交易。

為何嬌生想出售糖尿病業務？

騰訊證券報導，據路透社對嬌生財報作出的研究分析顯示，嬌生糖尿病護理部門的營收自 2012 年以來一直都在下降。在 2017 年前 9 個月時間裏，這個部門的銷售額與年減 7.7%；而在此前的 2016 年，該部門的營收也遭遇了類似幅度的滑坡。

2017 年 10 月份，致力於生產胰島素泵的強生糖尿病護理部門 Animas Corp, 稱，由於面臨著競爭壓力加大的局勢，加之未能找到買家，因此該公司將關閉旗下美國和加拿大業務。

如果嬌生針對出售糖尿病設備部門，那麽這與該公司退出低利潤率的、已經變得商品化的業務類別的計劃是相一致的，比如說葡萄糖計等。但分析師表示，亞洲買家或許能從這些資產中擠出更多價值。