韓媒：三星AI晶片傳將於Galaxy S9/S9+亮相

綜合光電新聞網、IT 之家今 (18) 日援引來自韓媒的最新消息稱，三星 (005930-KRX) 即將完成神經處理單元（NPU）的開發工作，也就是所謂的 「 AI 晶片 」 ， 三星已經發表聲明確認了正在研發 NPU，其發言人說：「三星高級技術學院正在開發 AI 晶片。」我們有可能在 2 月 25 日西班牙 MWC 通信大會上推出的三星 Galaxy S9 和三星 Galaxy S9 + 上見到三星 NPU 的展示。

三星股價

報導指出，在蘋果 (AAPL-US) 和華為分別發布 A11 仿生處理器和麒麟 970 處理器之後，三星也開始了其 NPU 的研發，所有 2017 年的蘋果手機 (iPhone X，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus) 都使用 NPU，華為 Mate 10 和 Mate 10 Pro 也是如此。NPU 允許智慧手機在不使用雲端服務的情況下分析、處理和存儲數據。 而三星雖然落後一步，但也發布聲明確認了正在研發 NPU。

報導指出，三星的 AI 晶片將增強行動設備和服務運行基於 AI 軟體的能力。一位消息人士說，三星已經達到了競爭對手蘋果和華為已經實現的 AI 晶片的水平。同樣的消息來源認為，三星將會在今年下半年在 AI 晶片方面超過競爭對手。